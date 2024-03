‘Het is lachwekkend! Die vrouwen kunnen de bal amper van A naar B spelen!’

Chris Woerts vindt het onzin dat de speelsters in de Azerion Vrouwen Eredivisie voor een beter salaris strijden. De sportmarketeer is van mening dat de voetbalsters gezien de kwaliteit op de Nederlandse velden helemaal niet het recht hebben om onder de noemer 'Betaald voetbal = betaald worden' protest aan te tekenen.

Woerts houdt zich vrijdagavond niet in als in Vandaag Inside naar zijn mening over de gevoelige kwestie wordt gevraagd. "Het is lachwekkend! De KNVB heeft gezegd dat iedere BVO een vrouwenelftal moet hebben. Maar zoveel talent is er helemaal niet in Nederland, waardoor je die versplintering krijgt."

"De goede speelsters spelen in het buitenland, trouwens ook voor heel weinig geld", voegt Woerts daaraan toe. "Maar die dames moeten hun mond houden, want die kunnen amper de bal van A naar B spelen!" Johan Derksen kan de woorden van Woerts alleen maar onderschrijven. "Ik ben het helemaal met hem eens, hoor."

Woerts legt verder uit waarom de speelsters in de Azerion Vrouwen Eredivisie volgens hem helemaal niet meer horen te verdienen. "Er zijn Olympische sporters, die gaan aankomende zomer naar de Olympische Spelen in Parijs. Die trainen vier of vijf keer zo hard voor veel minder geld, en die moeten daar in Parijs een prestatie leveren."

"Het damesvoetbal wordt in het leven gehouden door de KNVB. Ze zijn begonnen de premies van het mannenvoetbal gelijk te trekken met de premies in het vrouwenvoetbal. Het is lachwekkend", aldus de verbaasde Woerts.

Laag salaris

Verslaggever Sanne van Dongen vangaf vorige week een inkijkje in de salarissen van de vrouwen. "Bij Ajax verdienen alle meiden 2100 euro minimum loon op basis van 40 uur. Dat is de bestbetaalde club van Nederland. Bij PSV en FC Twente zijn er ook van dat soort contracten van 40 uur."

"En ook bij FC Utrecht overigens zijn er een paar meiden die fulltime minimumloon vangen. En dan heb je nog een hele grote groep die voor 20 uur per week minimumloon vangt. Dat is de helft van 2100 euro, dan heb je het over 1200 euro. Dat zijn bruto bedragen", aldus Van Dongen.

