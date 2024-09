‘Het is beter als Memphis Depay dit niet aan bondscoach Ronald Koeman vertelt’

Memphis Depay verraste vorige week vriend en vijand met zijn transfervrije overgang naar Corinthians. Voor veel voetbaliefhebbers is het onduidelijk hoe sterk of zwak de Braziliaanse Série A is. Volgens Voetbal International-hoofdredacteur Pieter Zwart kan Memphis bepaalde informatie over de competitie beter niet bespreken met Ronald Koeman, wil hij in beeld blijven bij Oranje.

“Braziliaans voetbal is best moeilijk te vergelijken met andere competities, omdat het voetbal daar heel anders wordt gespeeld en beleefd”, begint Zwart in een aflevering van VI Uncensored.

“Soms doet het je bijna aan rugby denken, in de zin van: we geven de bal aan iemand die goed kan dribbelen, die moet zo ver mogelijk zien te komen en wilde tackles ontwijken. Er gebeuren soms gewoon rare dingen.”

“Braziliaanse ploegen kunnen ook steeds beter op hun Europees verdedigen door het veld heel klein te maken, waardoor de wedstrijd weinig amusementswaarde heeft”, vervolgt Zwart. “Je zit echt naar voetbal te kijken wat je niet echt makkelijk kunt projecteren op het Europese voetbal.”

“Zou Koeman weten hoe de staatscompetities in Brazilië werken?”, vraagt de journalist zich vervolgens hardop af. “Dat moet Memphis Depay niet tegen Koeman vertellen. Je speelt dus eigenlijk enkele maanden van het seizoen tegen clubs uit je eigen regio.”

Zwart gebruikt Feyenoord als voorbeeld om zijn uitleg concreet te maken. “Je speelt dan tegen clubs als Excelsior, Barendrecht en Excelsior Maassluis een hele competitie, tegen iedereen twee keer en daarnaast nog play-offs. Je werkt een heleboel wedstrijden af tegen heel veel slechte tegenstanders. Dat is voor aanvallers lekker voor hun doelpuntenmoyenne.”

Zwart staat er dan ook niet van te kijken als Memphis goed gedijt in de Braziliaanse competitie. “Een paar maanden in het jaar lees je straks: ‘Memphis maakt twee doelpunten, hij scoort weer drie keer.’”



De dertigjarige aanvaller werd tijdens de recente interlandperiode nog door Koeman gepasseerd, omdat hij zonder club zat. De bondscoach van het Nederlands elftal sloot niet uit dat hij Memphis in de toekomst wel weer bij de selectie haalt.