Het bijzondere verhaal van keeperstalent Joeri Heerkens: ‘Binnen vijf jaar in het Nederlands elftal’

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone regelmatig met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor jeugdinternational Joeri Heerkens (18).

Door Wessel Antes

Wie de selectie van Nederland Onder 19 bekijkt, ziet voornamelijk spelers van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV. Doelman Heerkens is de enige speler die nog nooit onder contract stond bij een Nederlandse club. De jonge goalie is geboren in het Tsjechische Broumov, keept inmiddels voor Sparta Praag en wil niets liever dan een eindtoernooi namens Oranje spelen.

Camping

Niet lang geleden keepte Heerkens zijn jeugdinterlands nog namens Tsjechië. De tiener heeft een bijzonder verhaal. “Mijn ouders zijn negentien jaar geleden naar het dorpje Božanov verhuisd om een camping op te bouwen. Dat hebben ze heel goed gedaan, want het is een prachtige plek geworden. De camping staat iedere zomer vol met Nederlandse vakantiegangers. Daar ben ik heel trots op.”

De zomers op Camping Božanov waren het leukst, zo vertelt Heerkens. “Als kind voetbalde ik graag met gasten op een trapveldje van grind. Daar is mijn voetbaldroom ontstaan. Spelen tegen oudere jongens op de camping. Af en toe ging het er hard aan toe, maar ik heb daar veel vrienden aan overgehouden.”

Heerkens bewaart warme herinneringen aan de zomer van 2014. “Dat is het eerste eindtoernooi dat ik bewust heb meegemaakt. Tijdens een WK of EK zenden wij alle wedstrijden altijd uit in de schuur. Toen we uit volle borst het Wilhelmus zongen dacht ik echt: daar wil ik later staan. Vooral die keeperswissel van Tim Krul was natuurlijk goud.”

Privéarchief Joeri Heerkens

Als kind keek Heerkens vooral naar Nederlands voetbal. “Naast het WK van 2014 is de Champions League-campagne van Ajax in het seizoen 2018/19 mij echt bijgebleven. Dat was natuurlijk geweldig om te volgen.”

“André Onana is een van mijn favoriete keepers. Onlangs heb ik hem live zien keepen op Old Trafford namens Manchester United en toen maakte hij een behoorlijke blunder. In zijn tijd bij Ajax vond ik hem beter, toen was ik écht fan”, aldus Heerkens, die tegenwoordig graag naar Alisson Becker (Liverpool) kijkt.

Daarnaast probeert Heerkens bij te leren van Petr Čech. “Hier in Tsjechië is hij een legende, maar helaas heb ik hem niet vaak zien keepen. Wel kijk ik regelmatig naar oude beelden van hem en luister ik naar podcasts waarin hij te gast is. Ik probeer zoveel mogelijk te leren. Zowel binnen als buiten het veld, want ook op mentaal vlak kunnen jonge keepers veel van Čech leren.”

Privéarchief Joeri Heerkens

Internaat

Heerkens heeft ook moeilijke tijden gekend. Op zijn twaalfde maakte hij de overstap van FK Náchod naar FC Hradec Králové, een profclub die op zo’n 80 kilometer afstand van Božanov gevestigd is. “Dat betekende dat ik de camping achter mij moest laten om op een internaat te gaan wonen.”

“Ik zat daar als enige Nederlander tussen allemaal jongens die minstens vijf of zes jaar ouder waren. Dat was de zwaarste periode in mijn voetbalcarrière tot nu toe. Vooral aan het begin had ik last van heimwee. Als ik dan een weekend weer op de camping was geweest, wilde ik niet meer terug”, herinnert Heerkens zich.

Zijn liefde voor het spelletje hielp Heerkens door de moeilijke momenten heen. “Als ik op het veld stond, dan genoot ik van ieder moment. Voetbal is voor mij het mooiste dat er is. Ook de adviezen van mijn moeder hebben mij echt geholpen.” Natasja, de moeder van Joeri, speelde zes interlands namens het Nederlandse vrouwenelftal.

Op afstand van zijn vriendjes in Broumov leert Heerkens om hard te werken, voor zichzelf te zorgen en zijn dromen na te jagen. Alle toewijding leidt in 2021 tot een droomtransfer naar Sparta Praag en zijn debuut als jeugdinternational.

Privéarchief Joeri Heerkens

Eigen appartement in Praag

Heerkens weet nog precies hoe hij in beeld is gekomen bij recordkampioen Sparta Praag. “Ze hebben mij gescout tijdens een districtswedstrijd tussen Hradec Králové en Praag. De definitieve transfer kwam pas vrij laat in de zomer op gang. Dat was voor mij een grote opluchting, om meerdere redenen.”

“In Tsjechië moet je op je vijftiende kiezen wat je wil gaan doen in het leven. Je gaat je specialiseren in een bepaald vak of beroep. Ik had het geluk dat Sparta Praag op het juiste moment kwam, waardoor ik volop voor voetbal kon gaan. Na dat beslissende belletje schoten de tranen in mijn ogen”, zegt Heerkens.

Diezelfde zomer volgde zijn debuut namens Tsjechië Onder 16. Heerkens wist zich in de afgelopen jaren snel te ontwikkelen en doorliep diverse jeugdelftallen van Sparta Praag en het nationale elftal. Ook werd de goalie tussendoor uitgeleend aan partnerclub Loko Vltavin. Inmiddels is Heerkens een contract verder en ligt hij tot medio 2027 vast in Stadion Letná.

Sinds afgelopen zomer woont Heerkens op zichzelf in Praag. “Een nieuwe stap in mijn leven, het is echt super. Zeker na wat ik gewend was op het internaat. Ik heb alle ruimte voor mezelf. Ook de locatie is fijn. Ik woon buiten het centrum, vlakbij de club. Die rust waardeer ik, dat heb ik altijd al gekoesterd.”

“Wat ik het liefst kook voor mezelf? Ik maak vaak kip met rijst of aardappelen”, lacht Heerkens. “Eigenlijk moet ik wat vaker variëren, al is dit het gezondste dat je kunt eten. Wassen gaat mij minder goed af. Ik stel het vaak uit, waardoor ik soms oude kleren moet aantrekken die ik helemaal niet mooi vind. Gelukkig helpt mijn Tsjechische vriendin mij af en toe, dat scheelt een hoop.”

Heerkens bracht de afgelopen week door in Marbella, waar hij zich als derde keeper van de hoofdmacht van Sparta Praag voorbereidde op de tweede seizoenshelft. De verwachting is dat hij zijn minuten gaat maken in het beloftenelftal, dat uitkomt op het tweede niveau van Tsjechië.

Sparta Praag

Heerkens heeft een duidelijk plan voor 2025. “Ik wil veel wedstrijden keepen in het beloftenelftal van Sparta Praag en nog meer ervaring opdoen. Daarnaast moeten wij ons met Nederland Onder 19 kwalificeren voor het jeugd-EK, dat we willen winnen.”

“We spelen in maart nog een aantal belangrijke wedstrijden, toevallig ook een uitduel met Tsjechië. Het wordt leuk om tegen een aantal goede vrienden te spelen. Of het lastig was om de keuze voor Oranje te maken? Nee, zeker niet. Ik weet al jaren dat ik in het Nederlands elftal wil spelen”, stelt Heerkens.

Heerkens hoefde het Wilhelmus niet te bestuderen voordat hij in september 2024 debuteerde bij Nederland Onder 19. “Ik zing hardop mee, dat heb ik vroeger op de camping geleerd.” In zijn eerste vier jeugdinterlands namens Nederland Onder 19 wist de doelman de nul te houden. “Die goede reeks wil ik zo lang mogelijk volhouden. We zien wel waar het schip strandt.”

Heerkens is ambitieus. “Waar ik mezelf over vijf jaar zie? Mijn droomclub is FC Barcelona, maar bij Real Madrid zou ik ook tekenen! Verder zijn er wereldwijd genoeg mooie clubs waar ik zou willen keepen. Binnen vijf jaar wil ik in ieder geval deel uitmaken van het Nederlands elftal. Dat is mijn allergrootste droom!”