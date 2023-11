Herenhuis van Ihattaren verkocht: linkspoot lijdt gigantisch verlies

Donderdag, 16 november 2023 om 11:31 • Laatste update: 11:37

Het herenhuis van Mohamed Ihattaren in Vleuten is donderdagochtend voor 744.000 euro verkocht via een gedwongen executieverkoop. Dat is te zien op de website van Vastgoedveiling B.V. De 21-jarige linkspoot kocht het huis ruim een jaar geleden voor naar verluidt 962.000 euro en maakt dus meer dan twee ton verlies.

Ihattaren werd afgelopen weekend gezien op de tribune bij het duel tussen Almere City FC en Ajax (2-2) en al snel werd duidelijk dat hij in Nederland was voor de executieverkoop van zijn woning.

Rond de klok van 9:30 uur op donderdagochtend werd het huis definitief verkocht. Ihattaren bood het huis eerder dit jaar aan voor zo’n 925.000 euro, maar moet nu dus genoegen nemen met een verkoopbedrag van 744.000 euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Telegraaf meldde begin augustus al dat deurwaarders beslag hadden gelegd op de woning van Ihattaren, die dus de gedwongen verkoop in moest. Een executoriale verkoop is de laatste stap van een lange procedure waarin de schuldenaar tot het laatste moment in de gelegenheid wordt gesteld vrijwillig te betalen of een betalingsregeling te treffen.

In augustus wist de ochtendkrant te melden dat Ihattaren een schuld van minstens vijfduizend euro had gemaakt bij waterschap De Dommel en meubelbedrijf Sucasa, onder meer voor een op maat gemaakte eettafel. Twee deurwaarders legden uiteindelijk beslag op zijn woning in Vleuten, omdat de Utrechter geen gehoor gaf aan meerdere herinneringen, berichten en telefoontjes.

Begin vorig jaar zette Ihattaren ook zijn miljoenenvilla in Tilburg te koop. Dat deed het voormalig toptalent van PSV en Ajax nog geen drie maanden na de aankoop van het luxueuze optrekje.

Op die villa maakte Ihattaren een verlies van een paar ton. Nu heeft de linkspoot dus ook behoorlijk wat verlies gemaakt op zijn herenhuis in Vleuten. De toekomstige koper kan na aanschaf rekenen op een woonoppervlakte van 189 vierkante meter met een zonnige achtertuin.

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.