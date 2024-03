Heracles neemt per direct afscheid van speler met 16 basisplaatsen dit seizoen

Anas Ouahim verruilt Heracles Almelo op huurbasis voor Sheriff Tiraspol. Dat maken de Almeloërs bekend via de officiële kanalen. De 26-jarige middenvelder kon onder Erwin van de Looi nauwelijks meer rekenen op speeltijd, en heeft dus besloten om zijn geluk ergens anders te beproeven.

De huurovereenkomst van Ouahim, die in principe nog tot medio 2025 vastligt in Almelo, duurt tot het einde van dit kalenderjaar. Bovendien heeft Sheriff een optie tot koop opgenomen. Dinsdag is de laatste dag dat clubs uit Moldavië zich kunnen roeren op de transfermarkt.

“Het is een hele moeilijke beslissing om Heracles Almelo te verlaten”, aldus Ouahim. “Iedere speler wil graag spelen en ik dus ook. Maar de nieuwe trainer, waar ik enorm veel respect voor heb, kiest voor andere spelers en dat heb ik te accepteren. Een vertrek is in de situatie waarin ik zit de beste beslissing voor mij.”

Ouahim maakte in de zomer van 2022 de overstap van het Duitse SV Sandhausen naar Erve Asito. Sindsdien speelde hij 61 officiële duels, waarin hij tien keer scoorde en negen keer als aangever fungeerde.

Dit seizoen was de in Duitsland geboren Marokkaan aanvankelijk basisspeler bij Heracles. Na het ontslag van John Lammers en de aanstelling van zijn opvolger Van de Looi in december kwam hij echter nog maar tot 42 speelminuten.

“Na de winterstop veranderde zijn perspectief”, aldus technisch directeur Nico-Jan Hoogma over het tijdelijke vertrek van Ouahim. “Anas is een fantastisch mens en hij heeft zich altijd maximaal ingezet voor de club. Maar toen zijn perspectief veranderde, wilden we als club ook meedenken met Anas zelf om tot een oplossing te komen en die hebben we nu gevonden. We zijn Anas dankbaar voor zijn inzet voor Heracles Almelo en wensen hem veel succes bij Sheriff Tiraspol.”

Sheriff is momenteel koploper in de Moldavische competitie, met zes punten meer dan nummer twee Petrocub. In Europa is de club niet meer actief: het eindigde als laatste in de Europa League-poule met Slavia Praag, AS Roma en Servette FC.

