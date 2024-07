Heracles maakt melding van recordtransfer; contract tot medio 2028

Heracles heeft een vervanger aangetrokken voor de geblesseerd geraakte Jizz Hornkamp. Luka Kulenovic komt over van Slovan Liberec en is de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis, zo laten de Almeloërs weten.

Heracles communiceert niets over de precieze hoogte van de betaalde transfersom, maar laat wel weten dat de deal een 'recordtransfer' betreft. De 24-jarige Kulenovic komt volgens Voetbal International over voor een bedrag dat 'richting een miljoen euro' gaat.

Tot nu stond de titel van duurste inkomende transfer van Heracles op naam van Ricky van den Bergh. De inmiddels gestopte middenvelder kwam in het seizoen 2007/08 voor 800.000 euro over van RKC Waalwijk.

Nu is Kulenovic, die tot medio 2028 heeft getekend, dus de recordaankoop van Heracles. Hij moet in het Asito Stadion de (tijdelijke) vervanger worden van Hornkamp, die onlangs een zware blessure opliep en geruime tijd aan de kant zal staan.

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma heeft hoge verwachtingen van Kulenovic. "We hebben met elkaar de afweging gemaakt en besloten om de kans om hem vast te leggen niet te laten lopen", laat de td optekenen. "We hebben Luka intensief gescout en we zijn ervan overtuigd dat hij van grote waarde gaat zijn voor onze club."

De centrumaanvaller zelf is maar wat blij met zijn transfer naar Overijssel. "Ik kijk ernaar uit om dit nieuwe avontuur aan te gaan", laat Kulenovic weten. "In het verleden hebben er veel goede spitsen bij Heracles gespeeld en het aanvallende spel in de Eredivisie trekt mij. Ik kan niet wachten om mijn kwaliteiten hier te laten zien."

Aan het trainingskamp met zijn vorige werkgever heeft Kulenovic een lichte blessure overgehouden. Hij zegt inmiddels 'bijna honderd procent fit' te zijn, maar zal de competitiestart waarschijnlijk niet halen. Heracles opent het seizoen met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

