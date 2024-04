Heracles komt flater Sonnenberg niet te boven en gaat onderuit tegen Heerenveen

sc Heerenveen weet weer wat winnen is. Na vijf competitieduels zonder zege bleken de Friezen in het Erve Asito te sterk voor Heracles Almelo: 0-2. De schlemiel aan de kant van de thuisploeg was Sven Sonnenberg, die met een blunder de openingstreffer van Ché Nunnely inleidde.

Erwin van de Looi moest noodgedwongen één wijzing doorvoeren in zijn elftal ten opzichte van het duel met Sparta Rotterdam (1-2 winst) vorige week. De geschorste Justin Hoogma werd vervangen door de teruggekeerde Brian de Keersmaecker. Bij sc Heerenveen ontbrak Osame Sahraoui, terwijl Hussein Ali de plek van de geschorste Oliver Braude innam.

Na een sterk begin van de thuisploeg waren het juist de bezoekers die op voorsprong kwamen in Almelo. Een grove fout van Sonnenberg lag daaraan ten grondslag. De centrumverdediger wilde de bal terugspelen op zijn doelman, maar deed dat veel te zacht. De gewiekste Nunnely profiteerde optimaal en prikte de bal langs Michael Brouwer: 0-1.

Na de openingstreffer nam Heerenveen de touwtjes wat steviger in handen en cre√ęerde het de nodige kansen om de marge uit te breiden. Zo was Pawel Bochniewicz dicht bij een tweede treffer, waarna een geweldige dieptebal van Patrik W√•lemark ook bijna resulteerde in een doelpunt. De voet van Brouwers voorkwam dat Nunnely wederom raakschoot.

Vlak voor rust was Heracles het dichtst bij de gelijkmaker. Een uitstekende vrije trap van Ajdin Hrustic werd met de voet verlengd door Sonnenberg, maar de stopper zag de bal tot zijn teleurstelling op de lat uiteenspatten.

Ook na de theepauze werd Heerenveen al gauw dreigend. Na een fijne aanval moest Pelle van Amersfoort zijn meerdere erkennen in Brouwer. Een compleet vrijstaande Luuk Brouwers wist een hoekschop met het hoofd ook niet te promoveren tot doelpunt, terwijl een afstandsschot van Thom Haye op de vuisten van Brouwer eindigde.

Heracles stelde er weinig concrete kansen tegenover. Verder dan een geblokt schot van Hrustic kwam de ploeg van Van de Looi geruime tijd niet. Totdat Mohamed Sankoh in het veld kwam. De aanvaller stond nog geen minuut in het veld, of hij had de bal in het netje liggen.

Tellen deed het doelpunt echter niet, daar Sankoh doel trof uit buitenspelpositie. De VAR had even nodig om dat besluit te controleren, daar de bal via Simon Olsson voor de voeten van Sankoh landde. De Zweed had de bal echter nooit onder controle: doelpunt afgekeurd.

Maar de supporters in het Erve Asito veerden wel weer op. Het leverde een megakans voor Jizz Hornkamp op. Na een fraaie steekpass van Hrustic had de spits de hoek voor het uitkiezen, maar mikte hij naast. Aan de andere kant besliste Van Amersfoort het duel in de slotfase. De centrumspits kopte een hoekschop van Haye simpel binnen en gooide het duel met zijn tiende seizoenstreffer in het slot: 0-2.

Pechvogel Sankoh zag zich in blessuretijd ook nog eens een tweede treffer ontnomen worden. Bochniewicz schatte de bal verkeerd in en Sankoh rondde af, maar de Pool werd tot zijn opluchting gered door het vlagsignaal.

