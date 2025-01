Heracles Almelo neemt dure banneling weer in genade aan

Heracles Almelo heeft besloten om Bryan Limbombe weer een kans te geven. De 23-jarige aanvaller zat sinds september een disciplinaire schorsing uit. De Belg ging daarna aan de slag met een mentale coach en liet een goede indruk achter, wat hem een terugkeer in de selectie heeft opgeleverd.

Limbombe ging tijdens een training over de schreef tegen trainer Erwin van de Looi. “Er was een moment waarop ik boos op de trainer werd en een woordenwisseling met hem had”, begint de Belgische aanvaller tegenover Tubantia.

“Er zat veel emotie bij mij. Ik dacht dat ik gelijk had, maar mijn reactie was niet goed. Zo had ik niet moeten reageren”, beseft Limbombe.

De derde duurste aankoop in de historie van de Almeloërs ging tijdens zijn schorsing zelfstandig aan de slag met een mental coach en hield zichzelf fit. “Ik heb de afgelopen maanden veel gesproken met een mental coach over hoe ik mij moet gedragen als profvoetballer en hoe ik met bepaalde zaken om moet gaan”, vertelt hij tegen de krant.

“Ik ben gedreven, wil mezelf graag bewijzen en laten zien wat ik kan”, geeft de aanvaller van Heracles aan. “Als het niet loopt zoals ik had verwacht, kan ik wel een beetje irritant zijn. Maar dat is geen reden om zo boos te worden.”

Het was niet de eerste keer dat Limbombe bij Heracles van de training werd gestuurd. Na het akkefietje met Van de Looi besloot de club dat de maat vol was en de Belg moest gaan werken aan zijn gedrag. “Toen ik dat hoorde, schrok ik. Het is natuurlijk niet leuk, maar ik ben er hard aan het werk gegaan. De club had gelijk.”

“Wat gebeurd is, gaat niet nog een keer gebeuren. Ik heb ervan geleerd, het was een dure les. Ik heb de keerzijde ervaren en dat ga ik niet nog eens meemaken”, sluit de 23-jarige Belg af.