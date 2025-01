Heracles-fans willen nachtrust van Sparta-spelers verstoren, maar begaan blunder van jewelste

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de supporters van Heracles Almelo, die in de nacht van vrijdag op zaterdag bij het verkeerde hotel stonden.

Heracles Almelo en Sparta nemen het zaterdagmiddag om 16.30 uur tegen elkaar op. Om niet uitgeput in Almelo aan te komen, sliep de selectie van Maurice Steijn vrijdagavond in een hotel in de buurt.

Fans van Heracles waren dat ter ore gekomen en besloten naast het hotel vuurwerk af te steken om de spelers van Sparta uit hun slaap te houden. Klein detail: de selectie sliep niet in dat hotel. De perschef wel.

“Alleen de perschef is wakker geworden vannacht, Heracles-fans. De spelers sliepen in een ander hotel”, schrijven de Rotterdammers op sociale media bij een video waarop het vuurwerk te zien is.