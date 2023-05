Henry vol lof: ‘Hij is de meest intelligente voetballer die ik ooit heb gezien'

Woensdag, 10 mei 2023 om 14:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:08

Thierry Henry is lovend over Kevin De Bruyne. De Belg van Manchester City zorgde dinsdagavond in het Champions League-duel met Real Madrid op uiterst fraaie wijze voor de 1-1. De spelverdeler haalde in de 67ste minuut verwoestend uit en passeerde Courtois met een hard schot in de linkeronderhoek. De return van de halve finale tussen City en Real volgt op woensdag 17 mei in het Etihad Stadium.

“De Bruyne stond op tegen Real”, zei Henry bij de televisiezender CBS Sports. “Hij speelde geen geweldige wedstrijd, maar scoorde wel een levensbelangrijk doelpunt. Voor mij is hij nog altijd de belangrijkste speler van Manchester City. Ik heb met héél veel goede spelers gespeeld en ook tegen héél veel uitmundende spelers. Maar ik denk dat De Bruyne de meest intelligente voetballer is die ik ooit heb gezien.” Het is een prachtig compliment van Henry, die tijdens zijn carrière samen heeft gespeeld met namen als Lionel Messi, Dennis Bergkamp, Zinédine Zidane, Xavi en Andrés Iniesta.

Henry werkte als assistent-trainer van België ruim drieënhalf jaar samen met De Bruyne en heeft louter lovende woorden over voor de 31-jarige middenvelder. “Soms lijkt het alsof Kevin niet bij ons is omdat hij zó goed is, als je snapt wat ik bedoel. Dat kan zelfs een probleem zijn, als de anderen niet op zijn niveau zitten. Op training bij België zag ik soms dingen van hem... Hij is een perfectionist, echt ongelooflijk. Hij is gewoon van een andere planeet.”

Geldige treffer?

Over de gelijkmaker van De Bruyne tegen Real was veel te doen. Volgens BeIN Sports had de treffer niet mogen tellen. De sportzender claimt namelijk dat de bal in de aanloop naar de goal de zijlijn had gepasseerd. Spaanse media als Marca, AS en Mundo Deportivo hebben de beelden van BeIN Sports gretig gedeeld op hun sociale mediakanalen.

Eduardo Camavinga leidde de gelijkmaker onbedoeld in door tweemaal balverlies te lijden. Even voor het tweede balverliesmoment van de Fransman wist City de bal ternauwernood binnen te houden bij een moment aan de zijlijn. BeIN Sports twijfelt echter ten zeerste of het doelpunt had mogen worden goedgekeurd en toont met een eigen animatie aan dat de bal de zijlijn nipt volledig gepasseerd is.

De treffer van De Bruyne bleef echter 'gewoon' staan, waardoor beide ploegen uiteindelijk genoegen moesten nemen met een remise. Eerder in het duel zorgde Vinícius Júnior voor de openingstreffer, door vanaf een meter of twintig heerlijk in de kruising te schieten. Na rust was Real de bovenliggende partij, maar kwam City dankzij De Bruyne langszij. De spelmaker speelde een uitstekende wedstrijd en werd na afloop gekroond tot Man of the Match.