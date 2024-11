Henk Spaan zag bij Ajax - PSV één speler die 'paste in de hogeschool van Ronaldinho'

Kian Fitz-Jim maakte afgelopen weekend grote indruk op Henk Spaan, zo blijkt uit de publicatie van laatstgenoemde in Het Parool. In Spaan geeft punten wordt de technisch vaardige middenvelder beoordeeld met een fraai rapportcijfer: een 9.

Fitz-Jim sprong zaterdag, toen Ajax in een heerlijke topper afrekende met PSV (3-2), in het oog. Kenneth Taylor worstelde wat met zijn fitheid en derhalve mocht Fitz-Jim aan de aftrap verschijnen in de Johan Cruijff Arena.

De 21-jarige middenvelder deed dat uitstekend. De wederom uitblinkende Jordan Henderson zette de lijnen uit en Davy Klaassen zorgde weer voor de eerste Ajax-treffer, maar ook die andere van de drie middenvelders viel op. Fitz-Jim oogde sterk en verfijnd aan de bal.

"Er heerste een intense vreugde in de avondkoude", schrijft Spaan na de wedstrijd tussen Ajax en PSV in zijn column. Francesco Farioli, de nieuwe trainer van Ajax, kan na de twee zeges de op de twee grootste concurrenten in een week - Feyenoord werd immers ook al met 0-2 verslagen - niet meer stuk.

"Dat Sparta op dezelfde dag Maurice Steijn als trainer aanstelde, was een hogere vorm van ironie", trekt Spaan de vergelijking met de opvolger van Jeroen Rijsdijk op Het Kasteel. "Twee jaar van wanbeleid op technisch gebied werd weggepoetst door een enthousiaste Italiaan die de kritiek aan zijn adres glimlachend wegwuifde."

"De sfeer in de Arena deed denken aan Ajax-Twente in 2011", wijst hij vervolgens naar de kampioenswedstrijd tussen die twee ploegen. De Amsterdammers wonnen dat duel - onder leiding van Siem de Jong - in eigen huis met 3-1 en veroverde zo de derde ster.

"Om me heen kijkend op weg naar de auto na afloop, zag ik alleen maar nagenietende mensen. Die mensen hadden het over (Bertrand, red.) Traoré en Fitz-Jim, vooral over de laatste, die een jaar geleden nog werd genegeerd door een voormalig trainer genaamd Marinus Dijkhuizen", doelt de columnist op zijn uitleenbeurt aan Excelsior, waar hij niet altijd verzekerd was van een basisplek.

"Er was de vloeiende aanname van een hoge bal door Fitz-Jim, passend in de hogeschool van Ronaldinho. Hij schoot, scoorde en 92 procent van zijn passes kwam aan. Topvoetballer", is uiteindelijk de eindconclusie van Spaan.