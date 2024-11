Henk Spaan deelt een 9 uit aan wissel bij Ajax: 'Weet je wie beter is dan Berghuis en Klaassen?'

Henk Spaan heeft afgelopen weekend een absolute uitblinker in actie gezien bij Ajax, zo maakt de journalist maandag duidelijk zijn column voor Het Parool. De columnist pleit voor een onmiddellijke basisplek voor Kian Fitz-Jim in de ploeg van trainer Francesco Farioli.

Fitz-Jim kreeg een basisplaats in de gewonnen duels met PSV en Maccabi Tel Aviv. De aanvallende middenvelder was in beide wedstrijden belangrijk met een doelpunt, maar in de twee duels die volgden zette Farioli hem toch op de bank en mocht hij slechts invallen.

Spaan laat in zijn column weten dat hij geniet van de optredens van de 21-jarige offensieve middenvelder, die volgens de journalist altijd de voorkeur boven Steven Berghuis en Davy Klaassen zou moeten krijgen.

“Soms heb ik last van aanvallen van kinderachtigheid”, zo begint Spaan. “Toen ik zag dat Kian Fitz-Jim op de bank zat tegen PEC startte ik een rant die pas ophield bij de eerste slechte pass van Ajax. Hij duurde dus maar een paar seconden.”

“Weet je wie er zelden een slechte pass geeft? Fitz-Jim. Weet je wat als coach ontzettend makkelijk is? Dertigers als Klaassen en Berghuis opstellen en een jongen, die er nog wat jonger uitziet dan hij is, op de bank zetten.”

“Weet je wie er beter is dan Berghuis en Klaassen? Fitz-Jim”, vervolgt Spaan. “Weet je hoe je dat kunt zien? Door hem te laten meedoen. Natuurlijk geeft Berghuis wel eens een steekpass. Weet je wie dat ook kan? Kian Fitz-Jim.”

“Natuurlijk komt Davy Klaassen regelmatig in de zestien. Weet je wie ook? Fitz-Jim. Hem niet opstellen, is niet in Ajax’ belang”, besluit Spaan.