Henk Spaan adviseert Alex Kroes te bellen naar trainer die tussen 2017 en 2023 voor Ajax werkte

Henk Spaan snapt weinig van de transfer van Youri Regeer naar Ajax. De middenvelder werd overgenomen van FC Twente naar aanleiding van het vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma, maar Regeer speelt vrijwel nooit meer als rechtsachter. In Het Parool spreekt Spaan zijn verbijstering uit, waarbij het 'voetbalinzicht' van technisch directeur Alex Kroes in twijfel trekt.

Eerder deze week rondde Ajax de transfer van de polyvalente speler af. Omdat het contract van Regeer beschikte over een gelimiteerde afkoopsom, die uitsluitend door Ajax gelicht kon worden, kon Twente het vertrek van de 21-jarige niet tegenhouden.

De Tukkers hielden een bedrag van tussen de vier en vijf miljoen euro over aan de gedwongen verkoop van Regeer. Daarmee doet het goede zaken, aangezien de geboren Haarlemmer in de zomer van 2023 voor iets minder dan één miljoen euro overkwam van Ajax. Bij Twente speelde Regeer voornamelijk als middenvelder. Desalniettemin haalde Kroes hem als vervanger van Rensch naar de Johan Cruijff ArenA.

Het zorgt voor verbazing bij Henk Spaan. "Ik heb het even nagezocht: in de afgelopen tweeënhalf jaar schreef ik een keer of zes, zeven over Youri Regeer. Nooit had ik het over hem als back, altijd over zijn kwaliteiten op het middenveld."

"Ik ried zelfs PSV in 2022 aan om naar hem te kijken als vervanger voor het leeglopende middenveld daar", weet de columnist nog. "Dat seizoen maakte hij in Jong Ajax vijf doelpunten en gaf hij negen assists. Bij Ajax was dat geen reden om Youri op te nemen in de selectie op een plek die hem paste."

"Dat Kroes hem nu koopt als rechtsback en dat (Francesco, red.) Farioli een paar keer moet benadrukken dat Regeer wat hem betreft een middenvelder is, pleit niet voor het voetbalinzicht van Kroes. Ik zou zeggen: Alex, bel eens met Michael Reiziger (trainer van Regeer bij Jong Ajax, red.) en vraag waarom hij Regeer opstelt als nummer tien of als lopende rechtermiddenvelder", voorziet Spaan de td van Ajax van advies.

Reiziger was tussen 2017 en 2023 werkzaam bij Ajax. Eerst als hoofdtrainer van het hoogste beloftenelftal, later als assistent bij het vlaggenschip in Amsterdam. Na het ontslag van Marcel Keizer in december 2017 was de huidige bondscoach van Jong Oranje één wedstrijd interim-hoofdtrainer van het eerste elftal van Ajax.