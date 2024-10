Henk Fraser deelt nieuwe medische update over Mohamed Ihattaren

Henk Fraser kan niet wachten om Mohamed Ihattaren voor het eerst te laten starten bij RKC Waalwijk, zo zegt de 58-jarige trainer in gesprek met Voetbal International. Fraser wil echter voorkomen dat de 22-jarige Ihattaren snel geblesseerd raakt.

RKC heeft het lastig in de Eredivisie. De club van Fraser speelde enkel gelijk tegen FC Twente (2-2) en staat daarmee na tien wedstrijden stijf onderaan. De grote vraag is nu of Ihattaren zijn club op korte termijn aan meer punten kan helpen.

Fraser hoopt van wel. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik wacht op het moment dat ik hem kan opstellen. Ik zie soms dingen op de training, dat is niet normaal.”

“Bij Oranje zag ik dat ook bij types als Memphis Depay en Noa Lang. Die doen soms ook dingen die niemand aan ziet komen. Het zijn absolute toptalenten, dat is Mo ook”, gaat Fraser verder.

Toch moet Fraser realistisch zijn. “De afweging om hem te laten starten schiet weleens door je hoofd. Hij wil heel graag, maar de kans op blessures is ook groter als je het nu al doet. Ik hoop dat hij geduld heeft. Het moet van twee kanten komen. Ik geduld, hij geduld. Hij is heel gretig, we moeten het afremmen.”

Fraser geniet ervan om op het veld te staan met Ihattaren. “Met dit soort jongens werken vind ik heerlijk. Andere mensen noemen die jongens moeilijk, maar dat zegt meer over die mensen. Met persoonlijkheden met een eigen mening heb ik niet zo veel moeite. Die hebben geen dubbele agenda, heel veel mensen in dit vakgebied hebben dat wel.”

RKC speelt woensdagavond om 21.00 uur tegen Vitesse in het kader van de TOTO KNVB Beker. Zondag wacht een uiterst belangrijk competitieduel met Almere City, dat vijf punten meer heeft verzameld en zeventiende staat.