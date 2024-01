Henk de Jong en SC Cambuur gaan jaar langer door: ‘Dat maakt het heel speciaal’

Clubicoon Henk de Jong gaat een jaar langer door bij SC Cambuur, zo maken de Leeuwarders bekend via de officiële kanalen. De 59-jarige trainer staat daardoor ook in het nieuwe stadion van Cambuur voor de groep. Het wordt het twaalfde seizoen in dienst van de Friezen voor De Jong, die nu tot medio 2025 vastligt.

De trainer legde zijn werk bij Cambuur in oktober 2022 noodgedwongen neer wegens gezondheidsproblemen. De Jong werd vorig jaar maart succesvol geopereerd aan een cyste in zijn hoofd en volgde de ontslagen Sjors Ultee in oktober weer op in Friesland.

Met De Jong aan het roer heeft Cambuur de weg omhoog weer ingezet en is het geklommen naar de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. In de dertien wedstrijden onder de succestrainer dit seizoen werden zeven overwinningen geboekt. Van de overige zes duels eindigden er drie in een gelijkspel en evenveel in een nederlaag.

?? ???????? ? Laatste hoofdtrainer aan het Cambuurplein ? Eerste hoofdtrainer in het nieuwe stadion — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) January 5, 2024

Algemeen directeur Ard de Graaf is in zijn nopjes met de contractverlenging voor de zo geliefde trainer. “Henk zijn staat van dienst bij onze club spreekt natuurlijk voor zich en na zoveel jaren samenwerken weten we precies wat we aan elkaar hebben.”

“Het belangrijkste was natuurlijk dat Henk weer helemaal topfit is en we kunnen beiden niet anders concluderen dan dat dit het geval is. Dat is op zichzelf al fantastisch nieuws en dat Henk de laatste trainer aan het Cambuurplein en de eerste trainer in het nieuwe stadion gaat zijn maakt het heel speciaal.”

De Jong sprak onlangs nog met de NOS over de gezondheidsproblemen die hij overwon. "Je hoort wel vaker dat als mensen iets in hun hersenen hebben, dat ze een ander mens worden. Ik was niet meer Henk. Ik lag de hele dag op bed of de bank."

"Van de 24 uur sliep ik er 21 en die andere 3 uur was ik er wel, maar eigenlijk ook niet. Ik was gewoon een invalide man, ik kon echt niks meer. Maar ik dacht: ik wil niemand anders er mee lastig vallen..."

De Jong werd in maart succesvol geopereerd aan de cyste in zijn hoofd. "Ik heb het met de dienstdoende chirurg een half uur voor de ingreep eerst nog even gezellig over Cambuur gehad. Toen zei ik tegen hem: ‘Hup, we gaan los!’" Na de operatie kon de trainer zijn leven weer oppakken. "Je kan alles weer. Je kan weer naar een feestje, even goed doorzakken. Dat heb ik laatst twee keer gedaan. Zo! Volgende morgen wel wat last van", moest hij lachen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties