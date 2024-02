Henderson licht één ‘bizarre’ teamgenoot uit bij Ajax: ‘Fantastische speler’

Jordan Henderson is onder de indruk van Jorrel Hato, zo geeft de kersvers Ajacied aan bij Ajax TV. De Engelsman speelde in het duel met PSV (1-1) voor het eerst samen met de zeventienjarige centrumverdediger, en dat smaakte naar meer.

“Het is crazy (bizar, red.) hoe jong hij is, maar hoe volwassen hij oogt op het veld, maar ook buiten het veld", steekt de controleur de loftrompet. "Hij is een fantastische speler en hij gaat ongetwijfeld een hele mooie toekomst tegemoet.”

“Ik denk dat hij vooral op deze manier door moet gaan want dat werkt blijkbaar", reageert Henderson op de vraag of hij nog advies heeft voor de jongeling. "Maar ik zal proberen hem en andere spelers te helpen en van advies te voorzien.”

Henderson kwam met veel bombarie over van Al-Ettifaq en geniet momenteel van elke seconde in Amsterdam. “Ik heb erg van genoten van de eerste tien dagen", blikt hij terug. "De jongens hebben me een warm welkom gegeven, net als de staf en de fans.”

“Zelfs als ik in de stad ben geven de mensen me een heel goed gevoel. We voelden ons meteen heel welkom. Het was misschien nog wel beter dan ik verwacht had”, verwijst Henderson naar zijn debuut in de Johan Cruijff ArenA. “Dat moment zullen mijn familie en ik nooit vergeten.”

“Hopelijk was dit de eerste wedstrijd van velen voor deze club en blijven we beter worden. Het is een eer om voor dit team te spelen, met zoveel goede spelers. Ik ben enorm benieuwd naar wat de toekomst brengt voor dit team, want er zit heel veel potentie in.”

Henderson plaatste enkele dagen na zijn transfer een foto op zijn Instagramkanaal. Daarop werd de middenvelder gefotografeerd terwijl hij met een van zijn kinderen op een bakfiets zat.

“Iedereen fietst hier in de stad en de kinderen wilden het graag proberen”, licht een lachende Henderson die foto toe. “Ik vond het erg leuk, de kinderen zullen het wel vaker willen doen.”

Toerist Henderson kijkt zijn ogen uit in Amsterdam. “Een van de leukste dingen vond ik de rondvaartboot”, vertelt de middenvelder, die ook al bij Jong Ajax werd gespot. “Ik had de dag daarvoor met ze getraind en vond het gewoon leuk om te gaan kijken en ze te steunen”, vertelt hij daarover.

