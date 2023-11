Heerlijke solo van Leemans hoogtepunt bij ruime overwinning van NAC

Zondag, 19 november 2023 om 18:42 • Jan Hoeksema • Laatste update: 18:54

NAC Breda heeft zondagavond overtuigend afgerekend met MVV Maastricht: 1-4. De formatie van Jean-Paul van Gastel was over negentig minuten de betere ploeg en kende niet al te veel moeite met de tegenstander uit Limburg. Hoogtepunt van de wedstrijd was de laatste treffer van het duel.

NAC begon de wedstrijd met twee wijzingen ten opzichte van het thuisduel met Jong Ajax (1-1). Boy Kemper kreeg in die wedstrijd twee gele kaarten en was dus geschorst. Hij werd vervangen door Victor Wernersson. In de spits begon Tom Boere in plaats van Sigurd Haugen. MVV begon met dezelfde elf namen als tegen TOP OSS (1-0 winst).

Het zou niet lang duren totdat de ban gebroken werd in de wedstrijd. Uit een vrije trap van Clint Leemans werd de bal verlengd door een MVV'er, alvorens deze terecht kwam bij verdediger Jan Van den Bergh. De Belg kon vervolgens simpel binnenwerken bij de tweede paal: 0-1.

Ook de tweede goal van het duel liet niet lang op zich wachten. Na zo'n tien minuten spelen werd een schot van NAC-middenvelder Aimé Omgba niet goed verwerkt door keeper Romain Matthys, waardoor de bal voor de voeten van Dominik Janosek terecht kwam. De Tsjech schoot vervolgens binnen: 0-2.

Na het sterke begin van de formatie uit Breda werd MVV richting het einde van de eerste helft beter. Dat leidde na ruim een halfuur spelen tot een aansluitingstreffer. Een voorzet van Nicky Souren werd door niemand aangeraakt en belandde achter Roy Kortsmit: 1-2.

Tot een comeback van MVV zou het echter niet komen. Diep in de blessuretijd van de eerste helft bracht NAC de marge namelijk weer op twee. Een voorzet vanaf de rechterkant eindigde bij Janosek, die het overzicht wist te behouden en Omgba vond. De aanvallende middenvelder verschalkte Matthys vervolgens met een inzet in de verre hoek: 1-3.

De tweede helft kende minder hoogtepunten. De wedstrijd golfde op en neer, maar de beslissing kwam al vroeg in de tweede 45 minuten. Leemans begon op de helft van MVV aan een solo. In eerste instantie werd de creatieveling niet aangepakt. De twee verdedigers die dat wel deden delfden het onderspit en moesten toekijken hoe Leemans de 1-4 binnenschoot.