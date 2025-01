Heerenveen heeft vijfde nieuwkomer van deze transferperiode alweer bijna binnen

SC Heerenveen heeft het druk op de winterse transfermarkt. Hristiyan Petrov van het Bulgaarse CSKA Sofia is de volgende aanwinst voor de Friezen, meldt Voetbal International.

Het is een kwestie van tijd voordat de Bulgaarse verdediger zich gaat melden in Nederland voor de medische keuring. Als Petrov die keuring goed doorkomt, zet hij zijn handtekening in het Abe Lenstra Stadion onder een meerjarig contract.

Petrov is na Jordy de Wijs, Milos Lukovic, Marcus Linday en Alireza Jahanbaksh alweer de vijfde versterking in de winterse transferperiode voor de ploeg van Robin van Persie.

De Wijs en Lukovic worden op huurbasis naar het hoge noorden gehaald, terwijl Linday en Jahanbakhsh de definitieve overstap hebben gemaakt naar Friesland.

Door de zware knieblessure van Pawel Bochniewicz kon Heerenveen wel een extra verdediger gebruiken. Na De Wijs is Petrov de tweede aanwinst die in de achterhoede uit de voeten kan. De vijfvoudig international van Bulgarije kan zowel op de linksbackpositie als centraal achterin uit de voeten.

Zondag vervolgen de Friezen de tweede seizoenshelft. Het mag op bezoek naar Breda voor de wedstrijd tegen NAC Breda.