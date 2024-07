‘Heel goede’ Nederlands elftal-speler wordt gewisseld door Koeman

Ronald Koeman voert in de rust direct een wissel door. Presentator Gert van 't Hof maakt in de studio van de NOS bekend dat de bondscoach Steven Bergwijn gaat vervangen door Donyell Malen. Verder laat Rafael van der Vaart weten dat hij te spreken is over het optreden van Oranje in de eerste helft van het duel met Roemenië, ondanks het ‘zwakke begin’.

Na het sterke begin van de Roemenen nam Oranje de regie over. Onmiddellijk leidde dat tot een doelpunt. Het voorbereidende werk van Jerdy Schouten was uitstekend. Hij kapte zijn mannetje uit en vond Simons met een geweldig passje tussen de linies door.

Simons bediende vervolgens Gakpo, die zijn man opzocht, verschalkte en in de korte hoek verwoestend uithaalde: 0-1. Het betekende zijn derde EK-goal, waar de Liverpool-aanvaller op het voorgaande WK ook al drie treffers noteerde.

Van ‘t Hof maakt in de rust duidelijk dat Bergwijn naar de kant gehaald wordt. “Donyell Malen krijgt hier de instructies van Patrick Lodewijks (de keeperstrainer, red.). Die gaat zo invallen voor Bergwijn, die liep al een beetje te 'hinkepinken'.”

Van der Vaart laat tegelijkertijd weten dat hij Bergwijn goed vindt spelen. “We begonnen weer dramatisch. Ik dacht al: wordt het weer zo'n dag? Maar gelukkig viel die goal en toen ging Oranje echt prima spelen. Er kwam rust. Schouten goed, Reijnders goed, Bergwijn vind ik heel goed spelen aan de rechterkant, dat koppeltje met Dumfries.

“Het leek weer ergens op, dat was heerlijk om te zien. Dumfries bleef maar gaan, al mag de voorzet af en toe nog wat beter”, aldus Van der Vaart.

