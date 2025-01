Hedwiges Maduro reageert heel fel en is nog steeds woedend op Maurice Steijn

Hedwiges Maduro vindt het heel vervelend wat er in zijn periode bij Ajax is gebeurd. De oud-middenvelder was daar werkzaam als assistent-trainer van Maurice Steijn, maar de twee kenden een behoorlijk stroeve relatie.

Steijn betichtte Maduro ervan 'niet loyaal' te zijn. Die woorden deden de bij Almere City ontslagen trainer veel pijn. Als hem bij Goedemorgen Eredivisie gevraagd wordt naar of zijn Ajax-tijd bij hem schade heeft aangericht, reageert hij eerlijk.

"Als trainer niet zo veel, maar als mens wel", erkent Maduro, die dit seizoen vertrok als assistent van Ajax om de selectie van Almere City te leiden. Inmiddels is Jeroen Rijsdijk de trainer in Flevoland.

"Er waren een aantal uitspraken van Maurice Steijn natuurlijk, waar ik mezelf niet in kon vinden." Hij wijst onmiddellijk naar de opmerking wat betreft zijn loyaliteit. Dat deed hem veel pijn, zo is Maduro eerlijk.

"Ik denk dat alle mensen die mij kennen mij zien als een heel loyaal persoon. Ik vind dat dus eigenlijk nog veel erger", aldus de clubloze trainer, die kritiek op zijn functioneren altijd een plek kan geven. "Maar als jij mij aanvalt over hoe ik ben als mens, dat doet wel wat met me."

"Dat vond ik niet terecht. Ik zeg dit nu pas voor het eerst, omdat ik nooit de mogelijkheid heb gehad te reageren. Dat kan schade aanrichten voor de buitenwereld, want die kennen mij niet. Maar dat was wel het moeilijkste, zo zie ik mezelf helemaal niet."

Bovendien beschuldigde Steijn Maduro ervan dat hij zaken rondom Ajax naar buiten lekte. "Dat is allemaal onzin, echt onzin", reageert laatstgenoemde heel fel. De twee hebben geen contact gehad sinds hun gezamenlijke tijd in de hoofdstad.

"Het is voor het eerst dat ik daarop kan reageren, maar ik kan er heel simpel in zijn: het is echt onzin. Voor de rest kan ik daar ook niets over zeggen", besluit Maduro.