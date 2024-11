Enkele tellen voor het rustsignaal bij het duel tussen Almere City en Feyenoord voltrok zich een frappante situatie. Timon Wellenreuther trapte de bal wel heel nonchalant weg en daardoor leek Almere op weg naar een grote kans, totdat scheidsrechter Marc Nagtegaal besloot om op zijn fluit te blazen.

De twee minuten blessuretijd waren verstreken en Nagtegaal keek naar zijn klokje. Voordat de arbiter van dienst echter op zijn fluit blies, leverde Wellenreuther, die vermoedelijk dacht dat het rustsignaal zou klinken, de bal op tamelijk bizarre wijze zomaar in bij Kornelius Hansen.

Hansen, die eerder in het eerste bedrijf al een treffer had genoteerd namens de Flevolanders, dacht zo samen met Junior Kadile op weg te kunnen naar het doel dat verdedigd wordt door de Duitse sluitpost. Daar stak Nagtegaal echter een stokje voor, door alsnog op zijn fluit te blazen.

Aan de kant van Almere werd er direct woedend gereageerd op dat besluit van de scheidsrechter. Ook de technische staf - onder leiding van Hedwiges Maduro - liet de frustraties duidelijk blijken. "Nagtegaal vindt het na deze bijzonder matige uittrap van Wellenreuther voldoende", begeleidt Teun de Boer de situatie met commentaar.

"Dan zijn ze bij Almere boos. Een hele rare situatie", aldus de verslaggever. "Maduro is er ook verbolgen over. Het was gek en Wellenreuther komt ook even met de schrik vrij. Die heeft de laatste weken genoeg schrikmomenten gehad."