Hedwiges Maduro is na Ajax - Almere City zwaar geïrriteerd over 'schandaal'

Hedwiges Maduro voelt zich zwaar bestolen door scheidsrechter Jeroen Manschot. De trainer van Almere City FC vindt dat de arbiter zijn ploeg vroeg in de wedstrijd tegen Ajax (3-0) van een geldig doelpunt ontnam. "Een schandalige beslissing", aldus Maduro voor de camera van ESPN.

Het draait allemaal om een moment in de elfde minuut van de wedstrijd. Almere-aanvaller Junior Kadile zette Devyne Rensch stevig van de bal en schoot de bal achter doelman Remko Pasveer, maar op dat moment had Manschot al gefloten voor een vermeende overtreding.

"Laten we voorop stellen dat Ajax verdiend gewonnen heeft, maar er was helemaal niets aan de hand", aldus Maduro. "Het was gewoon een goal. Dan komen wij gewoon op 0-1. Wacht gewoon op de VAR, maar hij (Jeroen Manschot, red.) maakt de beslissing al. Dit is gewoon een gestolen doelpunt. Het bepaalt ook het verloop van de wedstrijd."

Thomas Robinet, de aanvoerder van Almere, reageert eveneens verbaasd. "Voor mij was het geen overtreding", zegt de Franse spits. "We zien dit vaker gebeuren, ook deze wedstrijd, en er wordt nooit gefloten. Ik was verrast. Er waren meer momenten die direct onze aanval beëindigde. We klagen er niet over. Wellicht als we wat hoger op de ranglijst stonden, had de scheidsrechter niet gefloten."

Almere kreeg behoudens het moment van Kadile weinig voet aan de grond in de Johan Cruijff ArenA, zo ziet ook Robinet in. "We kregen weinig kansen tegen, maar zij waren dodelijk effectief. Dan wordt het lastig, maar het is oké. We zien het verschil. Tegen dit soort teams kan je niks weggeven, want anders is het een goal."

Almere staat helemaal onderaan in de Eredivisie. Handhaving wordt nu al een enorme opgave. "We moeten blijven proberen. Fouten maken hoort bij voetbal, daar moeten we van leren", aldus Robinet.