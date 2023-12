Hato: 'Ik had het liever een-op-een van John van 't Schip gehoord bij Ajax'

Terwijl Ajax bezig is aan het slechtste jaar uit de clubgeschiedenis, zet Jorrel Hato juist reuzenstappen voorwaarts. De pas zeventienjarige verdediger vormt in Amsterdam het lichtpunt in donkere tijden en werd onlangs zelfs beloond met de aanvoerdersband. Hato was daar als vanzelfsprekend dolblij mee, maar verbaasde zich enigszins over de manier waarop hij het hoorde van trainer John 't van Schip.

Hato werd begin december bij de Europa League-wedstrijd tegen AEK Athene (3-1 winst) een van de jongste aanvoerders die Ajax ooit heeft gehad in Europees verband. Hij was op dat moment 17 jaar en 269 dagen oud.

"Hato zal de aanvoerder zijn", zo verklaarde Van 't Schip op woensdag 13 december, een dag voor de cruciale wedstrijd tegen AEK. De centrumverdediger kreeg de band bij afwezigheid van eerste en tweede captain Steven Bergwijn (blessure) en Steven Berghuis (schorsing).

Het bericht kwam voor Hato als een verrassing. ‚ÄúJammer genoeg hoorde ik het niet van de trainer zelf. Niet dat ik het vervelend vond ofzo, maar ik had het liever gewoon een-op-een van de trainer vernomen‚ÄĚ, zegt Hato in gesprek met ESPN.

Het kalenderjaar 2023 zal Hato niet snel vergeten. Op 11 januari van het jaar maakte de jongeling zijn offici√ęle debuut voor Ajax onder toenmalig hoofdcoach Alfred Schreuder. Hato viel in de slotfase van de wedstrijd om de TOTO KNVB Beker tegen FC Den Bosch (0-2 winst) in.

“Je stapt op het veld en dan komt het besef", blikt Hato terug op die wedstrijd in Stadion De Vliert. "Dan moet je gewoon doen wat je altijd doet. Na mijn debuut in de beker trainde ik regelmatig met het eerste mee. Dus het was helemaal niet zo spannend meer."

