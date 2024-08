Hartman verdedigt op Instagram zijn bekritiseerde ploeggenoot: 'Kap hier een keer mee man'

Quilindschy Hartman springt op Instagram in de bres voor zijn ploeggenoot Ramiz Zerrouki. De geblesseerde linksback van Feyenoord vindt dat supporters de middenvelder, die rood pakte tegen Sparta Rotterdam (1-1), in moeilijke tijden moeten steunen. "Kap hier een keer mee man", zegt Hartman tegen het fanaccount Kuip Alert.

In de Instagram-post werd Zerrouki fel bekritiseerd. De middenvelder komt volgens Kuip Alert duidelijk handelingssnelheid tekort. "Zerrouki lost zijn onkunde op met overtredingen." In de 61ste minuut kreeg Zerrouki zijn tweede gele kaart van de wedstrijd, waardoor Feyenoord een half uur met tien man moest spelen.

Aanvankelijk was de caption overigens nóg harder geformuleerd dan bovenstaand, maar Kuip Alert heeft de tekst na de comment van Hartman enigszins aangepast.

Hartman riep het account op om 'hiermee te kappen'. "Hoezo? Je mag toch kritisch zijn?", vroeg iemand in reactie daarop.

Het zinde Hartman vooral niet dat er in de caption werd gerept over 'het einde' van Zerrouki bij Feyenoord. "Dat is niet kritisch", aldus Hartman.

"Je moet je eigen spelers helpen en steunen, zeker niet afschrijven", schrijft Hartman.

Kuip Alert geeft Hartman in retroperspectief gelijk. "De caption is aangepast. Dankjewel voor de reminder."