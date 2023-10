Harry Maguire komt op voor ‘hypocriete’ teamgenoot: ‘Fluit spelers niet uit’

Woensdag, 18 oktober 2023 om 11:57 • Wessel Antes

Een deel van de Engelse voetbalfans heeft zich tegen Jordan Henderson gekeerd, zo bleek dinsdagavond opnieuw tijdens de wedstrijd tussen the Three Lions en Italië (3-1 winst). De 33-jarige middenvelder van Al-Ettifaq was tijdens het duel op Wembley wederom het mikpunt van fluitconcerten vanwege zijn transfer naar Saudi-Arabië. Teamgenoot Harry Maguire neemt het op voor Henderson.

Henderson koos deze zomer voor een lucratieve transfer naar de Saudi Pro League. De ervaren controleur stond tijdens zijn jaren als aanvoerder van Liverpool nog te boek als voorvechter van de LGBTQ+-gemeenschap, maar woont momenteel in een land waar homoseksualiteit illegaal is.

Zijn keuze leverde Henderson online - men noemde hem hypocriet - al kritiek op toen bekend werd dat hij de transfer naar Saudi-Arabië zou maken, maar deze interlandperiode werd hij voor het eerst in levende lijve geconfronteerd met de publieke opinie in Engeland. Tijdens zijn invalbeurt van 21 minuten werd Henderson voortdurend uitgefloten door de Engelse aanhang. Bij ieder balcontact was het raak.

Tegen Australië (1-0 winst) werd Henderson afgelopen vrijdag ook al uitgefloten, maar Maguire vindt de reactie van de Engelse fans niet oké. “Echte Engeland-fans fluiten geen spelers uit. Fluit spelers niet uit! Scheld geen spelers uit die hun leven wijden aan voetbal en er alles aan doen om dit land mooie herinneringen en speciale momenten te bezorgen voor hen en hun familie”, aldus de verdediger van Manchester United tijdens de persconferentie na afloop van het duel met Italië.

Henderson wil WK in Saudi-Arabië

Waar Henderson zich in het verleden nog profileerde als voorvechter van de LGBTQ+-gemeenschap, liet hij na zijn transfer naar Al-Ettifaq een ander gezicht zien. “Ik ben geen politicus. Ik focus me gewoon op het voetbal. Ik ben hier nu om te voetballen, de competitie beter te maken, mijn team beter te maken en zelf beter te worden.” Henderson hoopt zelfs op een WK in Saudi-Arabië.

“Ik denk dat Saoedi-Arabië een heel goed WK kan organiseren”, aldus Henderson in een promotiefilmpje van het land. “Er breken spannende tijden aan en ik denk dat het een heel speciaal WK kan gaan worden als Saudi-Arabië het toernooi mag organiseren. Ik ben hier nu twee maanden en er zijn nooit problemen geweest met supporters of andere zaken. Ik denk dat de fans hier zullen genieten, ook al zullen ze nog wel lang moeten wachten tot de start van het toernooi.”

Saudi-Arabië hoopt het WK van 2034 te organiseren. “Als je kijkt naar hoe het WK in Qatar verliep, dan was het een heel goed toernooi. De fans hebben er echt van kunnen genieten. Dat zal in Saoedi-Arabië niet anders zijn”, concludeerde Henderson.