Harry Kane is vernietigend over het gedrag van zijn ploeggenoten bij Engeland

Harry Kane is niet blij met de vele afwezigen bij Engeland. Bij the Three Lions ontbreken komende interlandperiode de nodige internationals en volgens de aanvoerder was dit onder Gareth Southgate niet het geval. "Er is een beetje misbruik gemaakt van het drukke schema", oordeelt de aanvaller hard bij ITV Sport.

Dat Engeland een aantal spelers mist door blessures, is Kane niet ontgaan. Nadat Lee Carsley zijn definitieve lijst bekend maakte, zag hij de ene na de andere speler afbellen. Maar liefst negen (!) internationals laten de duels met Griekenland (donderdag) en Ierland (zondag) verstek gaan.

Op Jack Grealish, Phil Foden (Manchester City), Bukayo Saka, Declan Rice (Arsenal), Cole Palmer, Levi Colwill (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Aaron Ramsdale (Southampton) en Jarrad Branthwaite (Everton) kan interim-trainer Carsley de komende tweede wedstrijd geen beroep doen.

Kane denkt dat onder Carsley, die volgend jaar wordt afgelost door Thomas Tuchel, de situatie heel anders is dan onder Southgate, die na de verloren EK-finale tegen Spanje vertrok als bondscoach van Engeland. "Het plezier om voor Engeland te spelen, dat bracht hij terug", doelt de Bayern München-aanvaller op de werkloze Southgate.

"Elke interlandperiode vonden spelers het leuk om hierheen te komen en wilden zij dolgraag spelen voor Engeland", vervolgt Kane. "Dat is het belangrijkste denk ik. Engeland komt voor alles, voor je eigen club." De topscorer aller tijden van Engeland betreurt de gang van zaken deze interlandperiode.

"Het is heel erg jammer deze week. Natuurlijk weet ik dat het een zware periode in het seizoen is en ik denk dat daar een beetje misbruik van is gemaakt", sneert de spits naar zijn afwezige ploeggenoten. "Dat vind ik eerlijk gezegd helemaal niks."

Nu Kane in Duitsland actief is, wacht hem in de komende periode een iets rustiger schema. Veel van zijn Engelse collega's kennen in tegenstelling tot hun aanvoerder geen winterstop en gaan een loodzware periode tegemoet.