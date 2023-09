Harde woorden: ‘Stop met betaald voetbal in Nederland, het kan niet meer’

Maandag, 25 september 2023 om 10:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:19

Marco van Basten ziet geen andere optie dan het betaald voetbal tijdelijk stil te leggen, zo vertelt hij bij Ziggo Sport. Zondag ging het volledig mis in Amsterdam. De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord werd definitief gestaakt nadat er door de fanatieke aanhang van de Amsterdammers vuurwerk op het veld gegooid werd. Na afloop bleef het onrustig en was te zien hoe hooligans probeerden om de hoofdingang van het stadion in te trappen.

Volgens Van Basten is het hoog tijd voor rigoureuze maatregelen. “Wat nu? Je zou bijna zeggen: ‘Stop maar met betaald voetbal in Nederland. Stop er maar mee.’ Dat meen ik, want het is elke keer wel wat. Dit was een bewuste actie. Dit doen mensen moedwillig.”

“Dit hoort niet”, vervolgt Van Basten. “En als we dit niet met z’n allen kunnen, dan moet je er maar mee stoppen. Stoppen met betaald voetbal, het kan niet meer.” Van Basten is van mening dat de politiek nu in actie moet komen. “Als het dan zo belangrijk is, dan moet de politiek er echt een zaak van maken. Het houdt een keer op joh, dit kan toch niet meer?”

“Het is allemaal waanzin. Hier moet je niet meer moeilijk over doen. Je moet deze wedstrijd ook niet meer uit gaan spelen. Dit moet gewoon 0-3 voor Feyenoord worden, al zullen zij zeggen dat ze er nog een paar hadden kunnen maken. Ook prima, dan maak je er 0-5 van”, zo besluit de analist.