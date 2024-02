Harde woorden over het zwarte schaap van PSV: ‘Hij was echt verschrikkelijk!’

Dat PSV dinsdagavond niet voorbij Borussia Dortmund kwam in de achtste finale van de Champions League, lag volgens Youri Mulder en Rafael van der Vaart vooral aan de buitenspelers. Met name Hirving Lozano wordt na afloop hard aangepakt. "Lozano was verschrikkelijk, totaal uit vorm", aldus Mulder bij Ziggo Sport. "Is hij bij PSV in zijn tweede periode wel al in vorm geweest? Ik geloof van niet."

Joey Veerman werd door de UEFA uitgeroepen tot man of the match. Mulder zag grote verschillen tussen Veerman en zijn ploeggenoten. "De eerste aanname ligt bij Veerman altijd goed. Daar ontbreekt het aan bij de buitenspelers van PSV bijvoorbeeld. Het kost allemaal veel tijd na een aanname."

Lozano was zeer ongelukkig in zijn acties. "Hij kwam in de openingsfase een-tegen-een met Mats Hummels. Je moet hem veel sneller opzoeken. Eerst naar buiten en dan naar binnen gaan, lijkt mij. Dan kun je schieten." De counter van PSV had veel potentie. Lozano koos voor een actie buitenom, maar schoot zijn voorzet teleurstellend in het blok van Hummels.

Mulder ziet een groot verschil bij PSV tussen de eerste seizoenshelft en nu. "Dit seizoen waren de buitenspelers bij PSV juist héél goed. Ze konden daarin schakelen. Yorbe Vertessen hebben ze niet meer (verkocht aan FC Union Berlin, red.), Noa Lang is geblesseerd. Nu moet je Ricardo Pepi als vleugelaanvaller brengen, maar dat is volgens mij geen buitenspeler."

Van der Vaart miste Lang. "Stel je voor dat Lang had gespeeld vandaag, dan had hij er denk ik drie gemaakt vandaag."

"Er lag zoveel ruimte daar", zag Van der Vaart. "Lozano kreeg echt honderd procent kansen, als Lang daar had gestaan... Lozano heeft totaal geen vertrouwen. Dan durf je bijna niet en ben je al blij als je er een corner uithaalt."

Ook Johan Bakayoko stelde vanaf de rechterflank teleur. "Luuk de Jong krijgt nóóit een goede bal", stelt Mulder vast. "Die was zelf technisch trouwens ook niet goed. De bal sprong vaak weg na een aanname en zo."

