Harde klap: NEC'er scheurt kruisband en mist bekerfinale tegen Feyenoord

Yvandro Borges Sanches lijkt zijn laatste wedstrijd voor NEC te hebben gespeeld. De negentienjarige buitenspeler viel dinsdag geblesseerd uit in het duel met Fortuna Sittard (1-1). Vrijdag heeft zijn club bekendgemaakt dat Borges Sanches zijn kruisband heeft afgescheurd, waardoor zijn seizoen ten einde is.

Borges Sanches viel tegen Fortuna in de rust in, maar moest zich in de 83ste minuut alweer laten vervangen. Na een ongelukkige beweging bleek hij niet verder te kunnen, en werd hij afgelost door Nils Rossen.

De afgelopen dagen heeft Borges Sanches scans ondergaan in het ziekenhuis, en nu is daar dus uit gebleken dat hij zijn kruisband heeft afgescheurd. Dat meldt NEC vrijdagochtend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dat betekent dat de Luxemburger in ieder geval de zeven resterende wedstrijden van zijn club dit seizoen mist: zes Eredivisie-duels en de bekerfinale tegen Feyenoord op 21 april.

Een hard gelag voor NEC en Borges Sanches zelf. In de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen SC Cambuur (1-2 na verlenging) was hij nog goed voor de assist op de winnende goal.

Eind maart maakten de Nijmegenaren al bekend dat Borges Sanches na dit seizoen terugkeert naar Borussia Mönchengladbach, de club waar hij sinds afgelopen winter van gehuurd wordt. Daarmee heeft hij zijn laatste duel voor NEC dus zo goed als zeker al gespeeld.

In de afgelopen maanden kwam de 25-voudig international tot elf duels voor NEC, voornamelijk als invaller. Daarin wist hij niet te scoren. Wel noteerde hij dus een assist.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties