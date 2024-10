Hard gelag voor PSV: fans volgende week niet welkom bij uitduel in Champions League

PSV mag geen fans meenemen naar het uitduel met Paris Saint-Germain in de Champions League, dat volgende week dinsdag op het programma staat. Dat maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Eindhovenaren geven aan dat het besluit van de Franse autoriteiten ‘totaal onverwacht’ komt.

In totaal hadden liefst tweeduizend fans via PSV en kaartje gekocht voor het uitvak in het Parc des Princes. Zij zullen volgende week dinsdag echter dus thuis moeten blijven.

De Franse autoriteiten hebben namelijk besloten dat PSV geen supporters mee mag nemen. Sterker nog: er geldt een algeheel reisverbod voor PSV-supporters naar en binnen Parijs.

De Eindhovense club had geen straffen openstaan. De beslissing van de Franse politie heeft echter te maken met ‘enkele binnenlandse veiligheidsaangelegenheden’ én met ongeregeldheden met supporters van PSV in het verleden, bijvoorbeeld vorig jaar tegen RC Lens.

Toen raakte een deel van de PSV-supporters slaags met fans van Lens en de politie. Ook tijdens de wedstrijd was het onrustig. Zo werd er met stoelen gegooid en belandde er vuurwerk in een vak met Lens-supporters.

PSV geeft aan er alles aan gedaan te hebben om het besluit aan te vechten. Zo heeft de regerend landskampioen ook aangeboden om extra maatregelen te nemen om problemen te voorkomen. Toch bleven de Franse autoriteiten bij hun standpunt.

De fans die hun kaartje via PSV hebben gekocht, krijgen hun geld terug. “Eventuele overige kosten, bijvoorbeeld voor reis en verblijf, zullen door PSV niet worden gecompenseerd”, voegt de club daaraan toe.