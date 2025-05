Hansi Flick onthult na keeperswissel direct wie onder de lat staat bij FC Barcelona tegen Inter

FC Barcelona kwam zaterdagavond met de schrik vrij in de race om de landstitel in Spanje. Op bezoek bij hekkensluiter Real Valladolid werd het 1-2. Dat betekende in ieder geval ook een positieve rentree voor Marc-André ter Stegen, die zijn eerste basisplaats kreeg na zijn langdurige blessure.

Barcelona kon aan de hand van de invallers de opgelopen achterstand in de tweede helft nog wegpoetsen. Ter Stegen had namelijk al na zes minuten moeten vissen, toen een schot van Iván Sánchez Aguayo zodanig van richting werd veranderd, dat de bal over hem heen het doel in vloog.

Verder maakte Ter Stegen een prima indruk en hoefde hij weinig reddingen te verrichten. “Vooral in de tweede helft heeft hij laten zien hoe goed hij is”, aldus een tevreden Hansi Flick na afloop van de wedstrijd op de persconferentie.

Flick had vrijdagmiddag op de persconferentie al aangekondigd dat de Duitser zijn rentree zou maken in het doel, maar dat het geen blijvende gevolgen zou hebben.

Daarbij bleef hij ook na afloop van de wedstrijd tegen Valladolid. “Szczesny gaat spelen tegen Inter in de Champions League en ook tegen Real Madrid. Dat is al besloten. Maar het is fijn om Ter Stegen er weer bij te hebben.”

Verder heeft Flick geen spijt van de rouleringen die hij doorvoerde met het oog op de return in de Champions League van dinsdag. “De tegengoal was gewoon pech. Het was duidelijk voor ons dat Pedri maar 45 minuten zou spelen, evenals Frenkie.” Beide spelers speelden één helft.

Hoewel Frenkie de Jong maar één helft meespeelde, was de Spaanse pers veelal tevreden over de Nederlander. De Spaanse krant Diario AS ziet hoe hij ‘in spectaculaire vorm’ verkeert.