Hans Kraay tipt speler uit de Eredivisie: 'Hij is rijp voor een paar stappen omhoog'

Hans Kraay junior wil Luciano Valente (21) na dit seizoen bij een andere club dan FC Groningen zien. Dat laat de analist van ESPN duidelijk blijken in Voetbalpraat. Kraay heeft genoten van de eerste week van Valente als international van Jong Oranje.

“Valente was echt geweldig. Ik ken hem als hangende linksbuiten in de Keuken Kampioen Divisie, maar inmiddels speelt hij wat vaker op tien bij Groningen. Bij Jong Oranje speelde hij links op het middenveld. Zo ongelooflijk goed aan de bal”, begint Kraay zijn lofzang.

Kraay ziet specifieke kwaliteiten bij Valente. “Hij heeft een heel fijn gevoel voor balletjes met de binnenkant van zijn wreef, die stuurt hij overal naartoe. Hij veroverde ballen en schoot ook nog eens raak in de kruising.”

“Het enige punt is dat hij wat vaker doelpunten moet maken, want hij mag best aanvallend spelen van Dick Lukkien. Voor de rest vind ik hem wel rijp voor een paar stappen omhoog”, oordeelt Kraay.

Collega Bram van Polen kijkt eveneens graag naar Valente. “Hij is in de basis een hele goede voetballer en heeft een fantastische dribbel. Ik ben echt fan.”

“Valente kan uit het niets gewoon versnellen. Het is een hele sierlijke voetballer, het ziet er allemaal mooi uit wat hij doet”, aldus Van Polen.

In Groningen ligt Valente nog vast tot medio 2028. Kraay krijgt de afsluitende vraag of de de middenvelder nog lang houdbaar is voor de club uit zijn geboortestad en geeft een kraakhelder antwoord: “Nee.”