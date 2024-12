Hans Kraay start Goedemorgen Eredivisie met ontboezeming over trainerscarrière

Hans Kraay junior merkt zondag in Goedemorgen Eredivisie op dat er nog niet definitief een punt staat achter zijn loopbaan als trainer. De inmiddels 64-jarige televisiepersoonlijkheid, met ruime ervaring in het amateurvoetbal, zou graag weer eens ergens voor de groep willen staan.

Kraay was nooit eerder trainer in het betaald voetbal. Wél kende hij dienstverbanden bij amateurclubs VV Ophemert, FC Lienden, SVZW, JVC Cuijk, DOVO en opnieuw FC Lienden. De laatste zes jaar trainde de voormalig verdediger geen club meer en richtte hij zich volledig op zijn televisiewerk.

''Ik ga het nog wel een keertje doen'', benadrukt Kraay als presentator Milan van Dongen oppert dat hij 'een trainer in ruste is'. ''Het begint wel weer te kriebelen, ja.''

''Als je wint is het het leukste vak dat er is, en als je verliest is het het meest kloterige vak op aarde'', kent de analist annex verslaggever ook de schaduwzijde van het trainerswereldje.

''Maar wij verloren niet zoveel, zeker niet van Danny'', zegt Kraay vervolgens met een grote glimlach. Hij doelt daarmee op Danny Buijs, die met Fortuna Sittard zaterdag een punt pakte op bezoek bij Feyenoord.

''Ik sluit me aan bij Hans. Als je verliest, en zeker een paar keer achter elkaar, dan wordt het wel vervelend. Maar uiteindelijk is het een schitterend vak'', voelt Buijs zich op zijn plaats bij Fortuna.

''Elke dag werken met die gasten en ze proberen beter te maken. En wedstrijden zoals gisteren (zaterdag, red.) zijn natuurlijk de krenten in de pap'', aldus de voormalig coach van Kozakken Boys, FC Groningen en KV Mechelen.