Hans Kraay junior ziet iets opvallends bij Engeland na rentree Jordan Henderson: ‘Dat is veelzeggend’

Hans Kraay junior heeft ongelooflijk veel spijt van zijn keuze om naar de wedstrijd tussen Engeland en Albanië (2-0) te kijken, zo laat de analist overduidelijk blijken bij ESPN. Kraay junior noemt het ‘een parodie op Pep Guardiola-voetbal’ en zag tevens iets opvallends na de invalbeurt van Jordan Henderson.

“Ja, jezus! Ik heb die wedstrijd gekeken en het was echt verschrikkelijk”, begint Kraay junior zijn klaagzang bij ESPN Vandaag. “Die spelen tegen Albanië. Henderson kwam er de laatste acht minuten in en die hebben ze alle ballen gegeven!”, zag de analist.

“Iedereen geeft hem de bal, dat is veelzeggend. Die had in 8 minuten tijd 36 balcontacten, dus dat is best veel. Albanië staat 88e of 98e op de wereldranglijst, die spelen met alle tien veldspelers op de eigen zestien. En wat doet die ploeg van Tuchel? Die gaan op de middenlijn naar elkaar overspelen zonder dat er ook maar één Albanees druk zet.”

Kraay junior heeft zich dood geërgerd aan het slaapverwekkende spel van de Engelsen. “Dat gaat dan goed, maar zonder druk kunnen wij dat ook nog wel een tijdje”, gebaart hij naar presentator Jan Joost van Gangelen. “En dan gaan ze ook nog driehoekjes maken, ook zonder tegenpartij.”

“Die hebben gewoon 684 passes gehad, waarvan 93 procent goed. Dat is echt heel slecht als je geen tegenstander hebt. Ze hebben zes balletjes tussen de palen geschoten. Dan spelen ze met Foden, Rashford, Bellingham en Kane. Dan zou je toch ook wel eens een keer een balletje erin kunnen gooien?”

“Wat een ongelooflijke wanstaltige parodie op Pep Guardiola-voetbal was dit”, besluit Kraay junior zijn tirade. De Engelsen hervatten maandag de WK-kwalificatie met een thuiswedstrijd tegen Letland. Verder zijn Servië en Andorra de tegenstanders in Groep K.

Henderson maakte voor het eerst sinds maart 2024 weer deel uit van de selectie van Engeland. Onder nieuwe bondscoach Thomas Tuchel krijgt de routinier van Ajax weer een kans, die hij onder Gareth Southgate was verloren.