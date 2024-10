Hans Kraay junior weet welke twee Eredivisie-clubs op de tribune zitten voor Miliano Jonathans

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat Miliano Jonathans na dit seizoen nog in het shirt van Vitesse te bewonderen is. De aanvaller, goed voor acht goals en drie assists in de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen, werd ook vrijdagavond tegen Jong PSV (1-3) weer uitvoerig bekeken door een aantal scouts uit de Eredivisie.

Jonathans is werkelijk in bloedvorm en wist in de afgelopen drie wedstrijden vier keer het net te vinden. Ook tegen Jong PSV was het weer raak. De nummer twee van de topscorerslijst pikte op de rand van de zestien op en schoot knap raak in de rechterhoek. Genoeg voor een zege was het niet.

Het goede spel van Jonathans is ze ook in de Eredivisie niet ontgaan. "Ik krijg net te horen dat in Arnhem verdacht veel scouts van Go Ahead Eagles en sc Heerenveen op de tribune zitten", verklapt Hans Kraay junior. "En die zijn daar volgens mij niet voor de keeper van Vitesse."

Clubs die Jonathans in de winter willen overnemen hoeven niet heel diep in de buidel te tasten. De aanvaller beschikt over een aflopend contract, waardoor hij voor een schijntje is op te pikken uit Arhnem. Mocht hij het seizoen volmaken bij Vitesse, dan vertrekt hij volgend jaar zomer gratis uit GelreDome.

De Gelderlander bracht deze week naar buiten dat Vitesse in gesprek is met Jonathans over een verlenging van zijn contract. Eerder verzuimde de club nog om een nieuw, verbeterd voorstel voor te leggen. "Het hart van de vleugelspits ligt weliswaar bij de club, maar Jonathans kijkt ook naar zijn sportieve ontwikkeling. Hij is toe aan een stap omhoog", klinkt het.

Reactie Jonathans

Jonathans kreeg tegen Jong PSV het Bronzen Schild uitgereikt voor Beste Talent van de eerste periode. Hij kreeg die prijs uit handen van zijn vader. "Dat was een mooi moment. Mijn vader zit er van kleins af aan kort op, vandaar dat ik de trofee uit zijn handen kreeg. Die krijgt zeker een speciaal plekje."

"Deze prijs geeft mij een goed gevoel. Ik ben blij dat ik hem gewonnen heb en dat het beter gaat na mijn blessure. Ik denk dat er nog veel meer uit te halen valt, maar ik had nooit gedacht dat het zo goed zou gaan na mijn blessure. Het is mooi dat het zo mag lopen."