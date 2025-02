Hans Kraay junior noemt 2 spelers die Feyenoord komend seizoen gaan versterken

Hans Kraay junior heeft hoge verwachtingen van Leo Sauer en Jaden Slory. Dat zegt de analist van ESPN zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie. Kraay verwacht dat de negentienjarige buitenspelers komende zomer een serieuze kans gaan krijgen bij Feyenoord.

Sauer speelt dit seizoen op huurbasis voor. Kraay is onder de indruk van wat de Slowaak in Breda laat zien. “Hij doet het echt geweldig bij NAC, ook op tien. Daar gaat Feyenoord volgend jaar wat aan hebben.”

“Ze hebben ook Jaden Slory uitgeleend aan FC Dordrecht, daar gaan ze ook wat aan hebben. Slory heeft er al acht gemaakt en vijf assists en heeft veel gevoel in zijn voeten. Hij kan echt wat. Hij heeft diepte, zijn eerste aanname is goed en hij heeft snelheid”, aldus Kraay.

De Rotterdammers voeren goed beleid volgens Kraay. “Ik denk dat Feyenoord twee spelers heeft die ze perfect hebben uitgeleend.” Sauer ligt in De Kuip nog vast tot medio 2028. Slory heeft een contract tot medio 2027.

Ook Rick Kruys, de trainer van FC Volendam, geniet van Slory. “Ik vind hem echt een uitstekende speler. Hij heeft veel diepte in zijn spel en een actie in huis. Voor hem is het heel goed dat hij die stap heeft gemaakt, Feyenoord Onder 21 is toch een ander niveau dan waar hij nu speelt.”

Slory moet zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord nog maken. Sauer staat reeds op 288 minuten namens het eerste elftal, verdeeld over 15 optredens. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en vier assists.

Namens NAC speelde Sauer dit seizoen al negentien wedstrijden in de Eredivisie. Daarin was de viervoudig international goed voor vier doelpunten en twee assists.