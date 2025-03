Hans Kraay junior mist één naam bij Nederlands elftal: ‘Maar Ronald Koeman is niet van de aanmoedigingsprijzen’

Hans Kraay junior vindt het ontzettend jammer dat Sem Steijn niet is opgeroepen voor de selectie van het Nederlands elftal. De veelscorende middenvelder van FC Twente had volgens de analist van ESPN een goede toevoeging geweest voor Ronald Koeman, die bekend staat niet snel grote veranderingen door te voeren.

Presentator Jan Joost van Gangelen vindt dat Koeman hetzelfde met Steijn had moeten doen als Spaanse bondscoach Luis de la Fuente nu doet met Dean Huijsen. “Dan kon hij nu al even proeven bij de grote jongens”, aldus Van Gangelen bij ESPN, die Steijn liever in de selectie had gezien dan bijvoorbeeld Teun Koopmeiners.

“Koeman is volgens mij niet van de aanmoedigingsprijzen”, verklaart Kraay junior. “Het was niet gek geweest (als Steijn erbij zat, red.), maar het is de Nederlandse competitie, hè. Maar toch zijn het er wel al 22 die hij erin heeft geschoten.”

Van Gangelen had Steijn ook graag in de selectie van Koeman gezien, omdat hij ‘maar blijft lopen’. Kraay junior noemt vervolgens één Nederlandse topclub waar Steijn naartoe moet gaan. “Hij zou zó goed bij Feyenoord passen.”

“Hij zou daar zo goed passen. Ook als hij niet goed speelt heeft hij namelijk iets waar De Kuip van houdt. Dynamiek, gif. Ik zou als ik Dennis te Kloese was heel snel met een appeltaart in m’n kofferbak richting Arnold Bruggink rijden”, adviseert Kraay junior de algemeen directeur van de Rotterdammers.

Kraay liet eerder deze week in zijn column in Voetbal International al weten over ‘inside info’ te beschikken. Hij verzekerde namelijk dat Steijn komende zomer voor 10 miljoen euro op te halen is bij FC Twente.