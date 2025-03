Hans Kraay junior is teleurgesteld in dissonant Nederlands elftal: 'Ik snap zijn gebaartjes niet'

Hans Kraay junior vindt dat Nederland ondanks de nederlaag tegen Spanje (3-3, 5-4 na strafschoppen) met een goed gevoel kan terugkijken op de kwartfinale van de Nations League. De analist van ESPN wijst na het heroïsche gevecht tussen la Roja en Oranje een absolute uitblinker en een dissonant aan.

Kraay junior heeft genoten van Ian Maatsen, die zijn debuut maakte als linksback. "Maatsen heeft het echt fantastisch gedaan tegen Lamine Yamal en maakte ook nog een fantastische goal", aldus Kraay junior.

De analist werd verrast door Maatsen. "Daar hoop je op, maar dit had ik niet durven dromen. Hij heeft weinig gespeeld bij Aston Villa, maar hij is fit, hij dekt kort. Als Yamal over zijn rechterbeen ging, dan zat hij er ook op. Op alle gebieden was Maatsen in topvorm: balbezit én balverlies. Wat hij vanavond heeft laten zien is echt geweldig."

Na een 3-3 eindstand volgde een strafschoppenserie, waarin Bart Verbruggen één van de zes Spaanse pogingen stopte. "Ik heb niet de indruk dat Verbruggen een penaltykiller is", zegt Kraay junior. "De eerste ging hij als een raket de verkeerde hoek in."

Kraay stoorde zich ook aan de gebaren van Verbruggen. "Wat dat met die twee armen wijd gaan staan betekent weet ik ook niet. En dat gokken op een hoek, dat snap ik nooit helemaal. Ik vind hem wel een goede keeper hoor, maar nog geen penaltykiller."

In het algemeen mag Oranje tevreden zijn op de prestatie in Mestalla, vindt Kraay junior. "Nederland komt drie keer achter in een uitwedstrijd, in een heksenketel en komt drie keer ook terug. Oranje speelde een fantastische tweede helft (van de reguliere speeltijd, red.). In de eerste helft van de verlenging leek Nederland er even doorheen te zakken, richtten ze zich toch weer op."

"Als de teleurstelling is geslikt, dan zal het gros echt wel iets hebben van: jeetje, wij doen mee. Wij kunnen echt meedoen met de absolute top. We kunnen ze ook onder druk zetten. Ik vind dat Ronald Koeman heel goed werk heeft gedaan. Ik denk dat we best vooruit mogen kijken. Er kan best iets moois gebeuren", besluit Kraay junior.