Zakaria Eddahchouri is dit seizoen één van de absolute smaakmakers van Telstar in de Keuken Kampioen Divisie. ESPN-analist Hans Kraay junior beweerde vrijdag dat de spits over interesse niet te klagen heeft en zelfs al ergens een voorcontract heeft getekend.

Eddahchouri staat dit seizoen al op vijftien treffers en twee assists in 21 competitieduels voor Telstar. Eerder op de zondag schoot de spits zijn ploeg naar een 1-0 zege op Jong PSV, waardoor de Noord-Hollanders op plek elf nog altijd zicht hebben op de Keuken Kampioen Play-Offs.

In gesprek met het regionale NH Sport wordt Eddahchouri geconfronteerd met de 'voorcontract-uitspraken' van Kraay junior. "Het is grappig dat je het zegt, dat is helemaal niet waar. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Als dat zo was, had ik dat ook wel gezegd."

"Daar is niks van waar. En als dat wel het geval was, zou de club dat ook wel weten. Dus nee, daar is niets van waar", spreekt de 24-jarige aanvaller uit Papendrecht.

Eddahchouri, wiens contract in de zomer afloopt, wil tegenover verslaggever Thomas Brood niet bevestigen of er op dit moment 'iets concreets' speelt. "Dan moet je echt bij mijn zaakwaarnemer zijn. Dat klinkt misschien heel gek, maar ik ben er totaal niet mee bezig."

"Voor mij is het belangrijk dat ik constant mijn focus op de wedstrijddagen en trainingen houd. Randzaken wil ik erbuiten houden. Dat is tot nu toe ook gelukt, dus dat is prima."

Eddahchouri zou interesse hebben gewekt van onder meer FC Magdeburg en Willem II, maar richt zich volledig op Telstar. "Iets waar je invloed op hebt, daar moet je je best voor doen. Wat er op mijn pad komt, neem ik voor lief. De tijd zal het leren."