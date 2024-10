Hans Kraay junior is niet te spreken over de uitspraken die Peter Bosz zaterdag deed over Danny Makkelie. De trainer van PSV liet na de 2-1 overwinning op Sparta Rotterdam weten de dienstdoende arbiter 'helemaal niks' te vinden, wat in het verkeerde keelgat schiet bij Kraay.

Bosz kreeg in het thuisduel met de Rotterdammers een gele kaart van Makkelie nadat hij zijn beklag deed over een niet gegeven strafschop aan Johan Bakayoko. "'Ik ben altijd wel boos op Makkelie", zei de oefenmeester na afloop zonder omhalen bij ESPN. "Dus dat ligt meer aan mij misschien. Ik vind het helemaal niks."

Bosz voltooide zijn klaagzang door cynisch toe te geven dat zijn gele kaart terecht was. "Had ik niet moeten doen. Oh, wat erg."

Kraay is bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN allerminst te spreken over het klaaglied van de PSV-trainer. Hij classificeert zijn woorden als 'topcoach onwaardig'.

"Ik vind dit ongepast. Hij zegt eigenlijk dat Makkelie er niks van kan", begint de analist zijn relaas. "Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op en het is totaal ongepast."

Kraay laat weten meer moeite te hebben met Bosz' interview na afloop van het duel dan met diens reactie op Makkelie tijdens de wedstrijd. "In je emotie kan je weleens een wegwerpgebaar maken, maar dit (het interview bij ESPN, red.) is gewoon een emotie van dertig seconden lang."

"Het kan natuurlijk zijn dat je niks met een scheidsrechter hebt", vervolgt Kraay, "maar je kan niet zomaar zeggen dat je een scheidsrechter niks vindt. Makkelie is geen koekenbakker. Ze zijn niet allemaal gek bij de UEFA."