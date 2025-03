Hans Kraay jr. weet het zeker na 4-1 tegen Eintracht: speler van Ajax is klaar voor Europese top

Hans Kraay junior kijkt uit naar de komende interlandperiode, zo laat hij weten in een analyse voor ESPN. Het Nederlands elftal gaat in een tweeluik met Spanje strijden om de plek in de halve finale van de Nations League en de analyticus verklapt alvast zijn ideale elf.

Over de doelman bestaat voor Kraay junior geen enkele twijfel, zo maakt hij duidelijk. “Bart Verbruggen. Die is heel realistisch in de opbouw geworden. Verdedigers worden niet meer aangespeeld, waardoor ze vlekken in de nek krijgen…”

Daarna kiest de oud-verdediger voor een viermansdefensie, waar ook Virgil van Dijk onomstreden is. Als rechtsback ziet Kraay jr. het liefst Denzel Dumfries, terwijl Jan Paul van Hecke rechts in het centrum moet staan. “Van Hecke laat het elke week zien in dé topcompetitie van Europa. Hij passt tussen de linies door, is goed in de duels, dekt uitstekend en geeft prima rugdekking.”

Op de linksbackpositie zou Kraay jr. graag een Ajacied willen zien, zo laat hij weten daags na de pijnlijke 4-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League. "Gooi Jorrel Hato er maar in. Die is wat mij betreft onomstreden nu. Hij is goed in de lucht, bij zijn eerste aanname staat hij altijd open, hij schuift goed in, kan ook aan de binnenkant opkomen en heeft een versnelling ín zijn dribbel.”

“Of hij ook zwakke plekken heeft? Ik vind hem klaar voor de Europese top. En na de duels met Spanje zullen nog meer clubs hem op de radar hebben, geloof mij maar. Hato bezorgt elke tegenstander ellende. Hato tegen Lamine Yamal, ik kijk er nu al naar uit."

Verder wil Kraay jr. een middenveld zien dat bestaat uit twee controleurs: Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders. Daarmee zet de analist Ryan Gravenberch en Jerdy Schouten op de bank. Xavi Simons is in de ogen van Kraay jr. de beste voor de nummer 10-positie.

Tegen Spanje moet Memphis Depay invulling geven aan de spitspositie, terwijl hij Cody Gakpo als linksbuiten wil zien. Donyell Malen is de meest geschikte rechtsbuiten, al pleit Kraay jr. ervoor om Steven Bergwijn over te halen als rechtsbuiten te spelen. “Als ik Ronald Koeman was, zou ik toch een keer aan Bergwijn denken. Of hem bellen. Of naar hem toe vliegen”, aldus Kraay jr.