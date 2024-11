Hans Kraay Jr uit kritiek op Feyenoorder: ‘Hancko wordt onzekerder door hem’

Hans Kraay Jr en Mario Been zijn bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN kritisch op Thomas Beelen. Volgens Kraay Jr maakt de verdediger Hancko onzekerder. De analist denkt dat de Slowaak liever naast Gernot Trauner speelt.

De analisten analyseren het spel van Beelen, die de laatste weken niet zichzelf lijkt. “Bij elke bal van de keeper draait Beelen terug. Terwijl negen van de tien keer als je hem inspeelt, kan hij gewoon vijf meter indribbelen”, ziet Been.

Kraay sluit zich aan bij zijn collega: “Vorig seizoen heeft hij het goed gedaan, maar dit seizoen is het echt onder de maat. Trauner is op dit moment vele malen beter dan Beelen. Trauner is beter aan de bal en zonder bal.”

De analist van ESPN komt ook met een opvallende bewering: “Beelen gaat tegen NEC en AZ in de fout. Trauner maakt ook Hancko beter. Ik heb de indruk dat Hancko onzekerder wordt wanneer Beelen naast hem staat.”

“Hij is maar de stand-in van Trauner”, stelt Been. “Maar we kunnen niet zeggen dat Feyenoord het verkeerd gezien heeft, want ik vind het een uitstekende centrale verdediger.”

“Dit was wel een must-win voor Feyenoord”, vervolgt Been. “Feyenoord is terecht bewierrookt na de afgelopen wedstrijden. Maar je wordt tegen AZ in het zadel geholpen door een geluksgoal van Paixão.”

De voormalig trainer van de Rotterdammers geeft vervolgens aan wat het grootste probleem bij Feyenoord is. “Wat je met name bij Feyenoord ziet, is dat alles moet kloppen. Je moet in je sterkste opstelling kunnen spelen. Nu spelen ze met de derde spits, maar Carranza heeft niet het niveau van Gimenez. Dat is het grote probleem bij Feyenoord”, beweert Been.