Hans Kraay jr. totaal niet onder de indruk van één speler: 'De videoanalisten hoorden mij constant zuchten en proesten wanneer hij aan de bal was'

Hans Kraay jr. is totaal niet onder de indruk van Facundo González van Feyenoord, zo laat hij weten in zijn column voor Voetbal International. De 21-jarige linksbenige centrale verdediger wordt dit seizoen gehuurd van Juventus en de Rotterdammers hebben een optie tot koop van zes miljoen euro bedongen. Als het aan Kraay jr. ligt, wordt die optie niet gelicht.

González fungeert dit seizoen als stand-in van Dávid Hancko. Omdat de Slowaakse verdediger nog geen minuut heeft gemist moet de huurling van Juventus het doorgaans doen met invalbeurten, waarbij Hancko dan doorschuift naar de linksbackpositie.

Op bezoek bij MVV Maastricht mocht González voor het eerst in de basis starten van Brian Priske. Daar maakte de mandekker, die met een persoonlijke fout aan de basis stond van de enige tegengoal, geen goede indruk op Kraay jr., die aanwezig was bij het bekerduel.

De journalist van ESPN heeft de transfergeruchten rond Hancko tijdens zijn vakantie ook meegekregen. De Feyenoorder staat in de nadrukkelijke belangstelling van Juventus. “Als Feyenoord dat gaat doen, Hancko voor dertig miljoen euro naar Juventus laten gaan, wat die Italianen graag willen, en González als opvolger op die plek neerzetten, dan is dat hetzelfde als de tweede plek opgeven.”

Kraay jr. vertelt dat hij tijdens MVV – Feyenoord tussen de videoanalisten van de Rotterdammers zat. “Die hoorden mij constant zuchten en proesten wanneer González aan de bal was en zeiden tegen me: ‘Hans, we hebben niet de indruk dat je erg onder de indruk bent van González.’”

“Toen zei ik: ‘Dat is een understatement! Ik heb hem zelfs tijdens de warming-up een half uur gevolgd. En daarin heb ik hem niet één bal over vijftien meter hard zien inspelen. Balletjes over vijftien meter, daar zaten vier hobbels in.’ Nee, González voor Hancko, dat wordt hem niet. Sterker nog: ik kan er zomaar vijf uit de Eredivisie opnoemen die op dit moment beter zijn.”

"Mike Eerdhuijzen van Sparta is beter. Joris Kramer van Go Ahead Eagles is beter. Zijn kompaan, Gerrit Nauber, is beter en Wouter Goes is véél beter. Dat zijn er dan vier. Dus, ik hoop voor de Feyenoord-supporters dat Dennis te Kloese niet op de Juventus-deal ingaat. Ik zou nog liever Bart Vriends terughalen uit Australië, terwijl ik weet dat hij twee keer zo oud is als González."