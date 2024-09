Hans Kraay jr. en Aad de Mos verschillen compleet van mening over eventuele terugkeer van Davy Klaassen bij Ajax

Ajax zou Davy Klaassen geen contract moeten aanbieden. Dat is althans de mening van Aad de Mos, zo vertelt de analyticus zondag bij Goedemorgen Eredivisie. Hans Kraay junior is een heel andere mening toegedaan.

Ajax overweegt om de transfervrije Klaassen een contract aan te bieden geven, zo meldde Johan Inan eerder namens het Algemeen Dagblad. Francesco Farioli denkt dat de 31-jarige middenvelder met zijn routine en diepgang van waarde kan zijn voor de Amsterdammers, al zijn er ook twijfels binnen de club.

Ajax zit namelijk al behoorlijk ruim in de middenvelders, terwijl er ook wordt gevreesd dat Klaassen de ontwikkeling van talenten als Kian Fitz-Jim en Kristian Hlynsson zou kunnen dwarsbomen. Bovendien zou het een behoorlijke financiële investering in de salarishuishouding zijn als Klaassen wordt vastgelegd.

Presentator Milan van Dongen poneert de kwestie bij het praatprogramma. Moet Ajax Klaassen een contract aanbieden of niet? De Mos vindt van niet. "Ik houd er niet van. Nee, je moet verder. Er zijn zeker jongens die kansen moeten kijken die jong zijn. Ik had bijvoorbeeld Silvano Vos nooit weggedaan. Dat is voor mij een parel.”

“Dat is wel een hele andere positie”, countert Kraay junior. Klaassen is een klassieke, diepgaande nummer 10, terwijl Vos wat lager vanuit het veld opereert. “Ik zat gisteren te kijken en ik pakte zijn doelpunten erbij en dat is bij Ajax altijd 11, 12, 13, 14 per jaar."

"En dat is ook best wel handig, dat je met dit spel een paar doelpunten maakt”, aldus Kraay junior. Marinus Dijkhuizen wijst naar het geringe aantal speelminuten dat Klaassen in Italië noteerde. Uiteindelijk speelde de vaste bankzitter vorig seizoen in 22 wedstrijden 475 minuten in het shirt van Inter.

Dijkhuizen werkte bij Excelsior samen met Fitz-Jim. “Die wordt dan de pas afgesneden”, doelt Van Dongen op de mogelijke komst van Klaassen. De voormalig trainer van Excelsior vindt het ‘leuk om te zien’ dat Fitz-Jim een basisplaats heeft veroverd in Amsterdam.

“Die had het in eerste instantie best moeilijk bij ons. Later ging de knop bij hem om. Het was eigenlijk doodzonde dat hij wegging in de winterstop, want ik dacht dat hij daarna door zou knallen.” Ajax haalde de verhuurde middenvelder destijds, in de winterstop, terug naar de hoofdstad.