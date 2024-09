Hans Kraay heeft inside information over Ajax: 'Een onbegrijpelijke actie van Farioli'

Hans Kraay junior begrijpt niet waarom Bertrand Traoré zaterdagavond na een helft werd gewisseld door trainer Francesco Farioli. De buitenspeler werd vervangen door Anton Gaaei, die voor de gelegenheid als aanvaller werd geposteerd.

"Als ik Ajax-supporter ben, dan zou ik mij echt afvragen waarom hij in hemelsnaam Traoré wisselt", begint Kraay in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Die heeft net het hunebed van zijn rug gegooid en laat ziet dat hij weer een versnelling heeft."

"Traoré raakt best wat ballen kwijt, maar dat is toch wel even iets anders dan Gaaei, of niet?", vervolgt Kraay, die vervolgens met inside information komt. "Ik heb begrepen dat hij niet geblesseerd was in de rust. Dan vind ik dit echt een onbegrijpelijke wissel."

Kraay raakt er niet over uitgesproken. "Als je geen backup hebt voor Traoré en hij is net twee wedstrijden iets frisser, hoe kan je dan in hemelsnaam Gaai erin gooien? Je wil toch winnen? Dat mag toch ook wel gezegd worden?"

Klaassen

De kopbal van Davy Klaassen, die Ajax een punt bezorgde, kon Kraay wel bekoren. De middenvelder wist bij alle drie zijn periodes bij Ajax bij een van zijn eerste balcontacten te scoren. "Echt een fantastische kopbal", aldus Kraay.

Weghorst

Bij Ajax verscheen onder meer basisdebutant Wout Weghorst aan de aftrap. Kraay stelt dat de spits weinig heeft laten zien. "Maar dat kwam vooral door zijn ploeggenoten. Hij heeft niet of nauwelijks ballen in de zestien gehad."

"Heel veel mensen vonden hem verschrikkelijk, maar als hij werd aangespeeld rond de zestien was hij best aanspeelbaar. Je kan Weghorst niet beoordelen als hij zeventig meter van de goal van de tegenstander speelt. Ajax werd helemaal vastgepind door Go Ahead."