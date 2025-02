Hancko weet wie Feyenoord moet komen versterken: 'Ik hoop dat hij in de zomer komt'

Feyenoord speelde zaterdag al zijn tweede wedstrijd onder interim-trainer Pascal Bosschaart, maar de spelers van de Rotterdammers zijn de ontslagen Brian Priske nog niet vergeten, zo blijkt na afloop van de wedstrijd tegen NAC Breda (0-0).

Quilindschy Hartman, die net terug is van een zware knieblessure, vindt het ontslag van Priske erg teleurstellend. "Deze week was wel hectisch", aldus de linksback voor de camera van ESPN.

"Ik heb twee wedstrijden gespeeld onder Priske", vervolgt Hartman. "Dan gaat hij weg en daar baal ik eerlijk gezegd dan wel heel erg van. Je werkt elke dag met iemand en bouwt een band met elkaar op. Ik heb hem een berichtje gestuurd. Uiteindelijk gaat het leven dan wel weer door."

Hartman is niet ontevreden over Bosschaart, die in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan (1-0 zege) plots voor de groep kwam te staan. "Ik denk dat hij duidelijk is in zijn dingen. Er zijn wat dingetjes veranderd. Ik ben wel tevreden over hoe alles gaat, meetings en dat soort dingen. Hij kan het goed overbrengen, maar helaas lukte het vandaag niet."

Ook voor ploeggenoot Dávid Hancko kwam het ontslag “Het was zwaar, daar kan ik eerlijk over zijn. Ik wil hem allereerst bedanken voor alles wat hij voor ons heeft betekend. Het was niet makkelijk toen we hoorden over zijn ontslag, maar dat hoort bij het voetbal. Ik heb met hem gebeld over wat er is gebeurd. Het was natuurlijk geen leuk telefoontje, maar hij nam het goed op. Dat maakte het voor mij ook wat makkelijker te accepteren. Ik voel me ook verantwoordelijk voor zijn ontslag."

Al het hele seizoen is Feyenoord wisselvallig. In de Champions League zijn de resultaten fantastisch, maar in de Eredivisie. "Ik weet niet precies waar dat vandaan komt", zegt de Slowaakse verdediger. "Ik doe er alles aan om elke wedstrijd zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn."

Leo Sauer

Voor Hancko was de wedstrijd tegen NAC een weerzien met Sauer, die door Feyenoord is verhuurd. Hancko zag zijn landgenoot uitstekend spelen. "Ik heb net tegen hem gezegd dat hij moet blijven doen wat hij nu doet", aldus de verdediger van Feyenoord. "Dit is zijn eerste jaar als basisspeler op profniveau. Er komt ook een EK Onder 21 aan in ons eigen land. Dat is belangrijk voor zijn ontwikkeling."

Hancko is ervan overtuigd dat Sauer kan slagen bij Feyenoord. "Ik zou hem het liefst nu al bij ons halen, maar ik gun hem al het beste. Hij gaat een geweldig seizoen beleven hier en komt ons dan in de zomer hopelijk versterken."