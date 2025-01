'Hancko bereikt akkoord over transfer die Feyenoord maximaal 30 miljoen oplevert'

Dávid Hancko lijkt bezig aan zijn laatste maanden als speler van Feyenoord. Journalist Santi Aouna van Foot Mercato meldt via X namelijk dat de centrale verdediger tot een persoonlijk akkoord is gekomen met Juventus over een zomerse transfer. Het is nu aan Feyenoord en Juventus om een akkoord te bereiken over de transfersom.

De gesprekken tussen alle betrokken partijnen zijn wel in een vergevorderd stadium aanbeland, zo verzekert Aouna. Juventus overweegt om Facundo González, die al is verhuurd aan Feyenoord, in de deal te betrekken. De transfersom zou dan op 25 miljoen euro uitkomen.

Mocht Juventus besloten om de centrumverdediger buiten een eventuele deal met Feyenoord te houden, dan komt het totale transferbedrag uit op dertig miljoen euro. Het is in ieder geval duidelijk dat Juventus Hancko graag aan de selectie wil toevoegen.

Bij Juventus kampen Gleison Bremer en Juan Cabral met blessures en is Danilo op weg naar de uitgang. Trainer Thiago Motta kan daarom wel versterking gebruiken in de achterste linie. Volgens Gianluca Di Marzio staat Hancko bovenaan het Italiaanse lijstje, maar wil Feyenoord voorlopig niet meewerken aan een tussentijdse transfer.

Hancko beschikt bij Feyenoord over een contract tot medio 2028 en is volgens de Rotterdammers een zeer belangrijke pion. Feyenoord wil dolgraag opnieuw kwalificatie afdwingen voor de Champions League, waardoor men de Slowaakse verdediger liever pas in de zomer ziet vertrekken.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano verwacht eveneens dat Hancko Feyenoord pas over een halfjaar inruilt voor Juventus. Ondertussen onderzoekt de Italiaanse grootmacht de mogelijkheden om Fikayo Tomori over te nemen van AC Milan.

Hancko arriveerde medio 2022 bij Feyenoord en is niet meer weg te denken uit de verdediging. Hij werd in de afgelopen periode ook al in verband gebracht met onder meer Chelsea, Napoli en Atlético Madrid.