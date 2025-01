Haller is na sterke invalbeurt tegen Feyenoord publiekslieveling nummer één bij FC Utrecht

Sébastien Haller kijkt terug op een geslaagde comeback bij FC Utrecht. De spits uit Ivoorkust kwam zondag als invaller binnen de lijnen in de uitwedstrijd tegen Feyenoord, waarna de bezoekers prompt twee keer scoorden. Utrecht verliet De Kuip uiteindelijk met een knappe en belangrijke 1-2 overwinning.

Na de entree van Haller wisten Niklas Vesterlund en Paxten Aaronson te scoren voor Utrecht. Santiago Gimenez deed in de 81ste minuut nog wat terug voor Feyenoord vanaf de strafschopstip, maar dat was niet voldoende voor de Rotterdammers om een nederlaag te voorkomen.

Uiteraard was er na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Bas Nijhuis dolle vreugde in het uitvak met meegereisde Utrecht-supporters. De ploeg van trainer Ron Jans staat derde in de Eredivisie, vier punten boven Feyenoord. Het gat naar nummer drie Ajax bedraagt slechts drie punten.

De sterk ingevallen Haller werd na afloop door zijn spelers richting het uitvak in De Kuip gedirigeerd, waar hij met applaus de waardering van de Utrecht-supporters in ontvangst nam.

Er klonk luid applaus en gejuich vanuit het vak met Utrecht-fans, die tevens de naam van Haller scandeerden. Het was al met al een zeer geslaagde middag voor Utrecht en Haller in het stadion van de concurrent uit Rotterdam.

Utrecht moet woensdag alweer aan de bak, dan tegen RKC Waalwijk in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. Drie dagen later volgt de topper tegen AZ in de Eredivisie.