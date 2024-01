‘Hakim Ziyech wordt tegen einde van transferwindow toch nog uitweg geboden’

Hakim Ziyech kan op de valreep van de transfermarkt mogelijk alsnog een transfer kunnen maken, zo beweert Daily Mail. De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller zou volgens het Engelse medium de overstap kunnen maken naar Al-Shabab.

De Marokkaan zou bij de Saudische ploeg hoog op het verlanglijstje staan. Ziyech, die nu nog op huurbasis uitkomt voor Galatasaray, moet overkomen van Chelsea. Om een stap naar Al-Shabab te maken, zou de technisch begaafde aanvaller wel af moeten zien te rekenen met een geduchte concurrent.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Al-Shabab zou namelijk ook verwoede pogingen aan het ondernemen zijn om Miguel Almíron los te weken bij Newcastle United. Volgens The Guardian verlangen de Engelsen 30 miljoen pond, omgerekend zo'n 35 miljoen euro, voor de Paraguayaan.

Naast een vleugelspeler is Al-Shabab ook druk in Europa wezen winkelen in de jacht op een middenvelder. Eerder deze week kwam de Saudische ploeg namelijk in het nieuws toen Fabrizio Romano meldde dat de ploeg zich ging versterken met Ivan Rakitic.

De 35-jarige Kroaat gaat Sevilla verruilen voor een lucratief avontuur in het Midden-Oosten. Maar Al-Shabab is na het veiligstellen van zijn handtekening dus nog niet klaar met het aantrekken van spelers.

David De Gea

Naast Ziyech - of Almíron - wil Al-Shabab zich naar verluidt namelijk ook versterken met David De Gea. De Spaanse doelman is na zijn vertrek bij Manchester United nog altijd transfervrij. Volgens Daily Mail zouden de twee partijen reeds met elkaar in gesprek zijn over de komst van de sluitpost.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties