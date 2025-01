Hakim Ziyech lijkt te vertrekken bij Galatasaray; hereniging met Nederlandse trainer lonkt

Hakim Ziyech lijkt deze maand te vertrekken bij Galatasaray. De spelmaker uit Dronten voert volgens Voetbal International gesprekken met Al Nasr uit Dubai, dat getraind wordt door Alfred Schreuder.

Ziyech en Schreuder kennen elkaar goed van hun gezamenlijke periodes bij FC Twente en Ajax. De twee konden altijd goed door één deur en gaan mogelijk voor de derde keer met elkaar samenwerken.

Ziyech ligt nog een half jaar vast bij Galatasaray, maar zijn rol bij de Turkse grootmacht lijkt al een tijdje uitgespeeld. Mogelijk besluit Galatasaray om het contract te ontbinden, maar daar bestaat nog geen duidelijkheid over.

Van een done deal is dus nog geen sprake, al lijkt het erop dat het rondkomt. Galatasaray lijkt in verband met salariskosten geen baat te hebben bij een langer verblijf van Ziyech, die zijn laatste minuten maakte op 12 december en sindsdien niet meer tot de wedstrijdselectie behoort.

Ook andere, niet nader genoemde clubs hebben interesse in Ziyech, waardoor het nog geen zekerheid is dat de Marokkaan daadwerkelijk zijn carrière vervolgt in Dubai. De voormalig sterspeler van Ajax arriveerde in de zomer van 2023 in Istanbul, waar hij de verwachtingen niet helemaal heeft waar kunnen maken.

Ziyech speelde tot op heden 34 duels voor Cim Bom, waarin hij goed was voor 8 treffers en 5 assists. Vorig seizoen won hij met Galatasaray de landstitel en Turkse Supercup.

Al Nasr, waar voormalig Eredivisionisten Othmane Boussaid, Leroy Fer, Samir Memisevic en Marouan Azarkan onder contract staan, staat vijfde in de nationale competitie van Dubai. De achterstand op koploper Al Sharjah bedraagt twaalf punten.